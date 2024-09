Ako fungujú čarovné pilulky zo Švédska a nie je to len nafúknutá bublina?

Nikdy som neveril kamarátom, ktorí mi hovorili, že po 25-ke a najmä po 30-ke prichádzajú prvé šoky zo starnutia spojené s alkoholom: „Chlastať prvú ligu už nie je tak ľahké a úprimne ani veľmi príjemné,“ hovorievali pravidelne. Keď som sa dostal do rovnakého veku, zistil som, že je to ozaj pravda.

Nikdy som však nevyhľadával spôsoby, ako opicu zabiť, či aspoň zmierniť jej účinky. Nepijem totiž často a aj tak som nijakému z tých zázračných „liekov“ neveril. Keď som sa dopočul o probiotiku s názvom Myrkl, ktorý pochádza zo Švédska a ktorý má opicu zmierniť, respektíve ju úplne odstrániť z alkoholickej rovnice, vôbec som mu neveril.

Zdroj: BezOpice.sk

Nechcel som ho testovať sám, a tak som to navrhol aj švagrovi, ktorý má už po pár pivách na druhý deň brutálne migrény. Keď som mu povedal, že pri tomto „lieku“ môže po rokoch znovu piť ako tínedžer, zažiarili mu oči (nie pre opíjanie, ale pretože by sa konečne mohol zbaviť extrémnych opíc). Moja sestra však mala v očiach niečo iné... pohľad, ktorý pozná každý muž. Hľadelo na mňa naštvané Sauronovo oko a vypaľovalo do mňa dieru ako kyselinová krv Votrelca.

Stále sa nájdu ľudia, ktorí tomu veriť nebudú, pretože im Myrkl nepomohol. Skúšal som ho však s kamarátmi a kolegami počas viacerých dní plných alkoholu a výsledok je jednoznačný.