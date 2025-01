Tieto ikonické hororové série sa vrátia v roku 2025. Na ktoré desivé filmy sa môžeš tešiť?

V roku 2025 sa vráti osem kultových hororových franšíz.

Rok 2025 bude pre hororových fanúšikov plný návratov kultových sérií, ktoré opäť prinesú krv, napätie a nezabudnuteľné momenty hrôzy. Od Final Destination po The Conjuring, priprav sa na pokračovania ikonických príbehov, ktoré sa vracajú s novými zvratmi a postavami. Na ktoré desivé filmy sa môžeš tešiť tento rok?



Final Destination: Bloodlines

Final Destination: Bloodlines Zdroj: Warner Bros.

Séria Final Destination ťaží zo strachu ľudí zo zvláštnych nehôd a smrti ako takej. Teraz, 14 rokov po uvedení posledného filmu Final Destination, prichádzajú tvorcovia s ďalším, v poradí už šiestym pokračovaním tejto série.

Final Destination: Bloodlines bude mapovať krvavý príbeh niekoľkých nešťastných duší, ktorým sa nejakým spôsobom podarilo prežiť katastrofickú udalosť, ale neskôr ich prenasleduje smrť, pretože jej predtým len o vlások unikli. Dej sa tentoraz bude točiť okolo Stefani, ktorá sa zapletie do záhady o tom, ako jej babička 50 rokov unikala smrti. Tá sa však teraz vracia pre svoje obete.

Dátum vydania: 16. máj 2025

Réžia: Zach Lipovsky, Adam B. Stein

Hrajú: Rya Kihlstedt, Richard Harmon, Tony Todd, Brec Bassinger

Saw XI

Píla XI Zdroj: Lionsgate

Hra pokračuje. Kultový horor Saw sa vracia so svojím jedenástym filmom. Zatiaľ o ňom veľa nevieme, ale je potvrdené, že o scenár sa postarajú Patrick Melton a Marcus Dunstan, ktorí pracovali na niekoľkých predchádzajúcich častiach série. Ako vždy sa môžeš tešiť na brilantnú drámu plnú krvi a dejových zvratov.

Dátum vydania: 26. september 2025

Réžia: Kevin Greutert

V hlavných úlohách: zatiaľ neoznámené

I Know What You Did Last Summer

Viem, čo si robil minulé leto Zdroj: Columbia Pictures

Prvý diel série I Know What You Did Last Summer, ktorý bol voľne inšpirovaný románom Lois Duncan z roku 1973, sa stal komerčným hitom 90. rokov. O niekoľko rokov neskôr prišla druhá časť s názvom I'll Always Know What You Did Last Summer a priame pokračovanie týchto dvoch filmov je naplánované na toto leto. Aj v ňom skupinu priateľov dostihne ich minulosť a pomsta je tentoraz nevyhnutná. Bude ich terorizovať prenasledovateľ, ktorý vie o desivej udalosti z ich minulosti, hoci sa ju snažili utajiť.

Dátum vydania: 17. júla 2025

Réžia: Jennifer Kaytin Robinson

Cast: Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr.