Veronika poskytla exkluzívne vyjadrenie pre Refresher o momentálnej situácii v Los Angeles, kde sa Slovenka práve nachádza.

Momentálne najsledovanejšia Slovenka na Instagrame Veronika Rajek poskytla Refresheru vyjadrenie o aktuálnej situácii v meste, kde momentálne zúria hrozivé požiare. Oheň sa nekontrolovateľne šíri po rozsiahlom území a ohrozuje čoraz viac oblastí.

Veronika žije medzi Beverly Hills a West Hollywoodom. Dnes v noci podľa jej slov evakuovali práve ľudí z oblasti Hollywood, Sunset Boulevard, kde sa nachádza Chodník slávy. V meste panujú stále veľké obavy ľudí z požiaru, keďže sa, aj vďaka silnému vetru, stáva neuhasiteľným.

Los Angeles is on fire and it’s getting worse. If Gavin Newsom didn’t waste so many billions on illegals then maybe there’d be more resources available to manage this disaster.pic.twitter.com/Et5Bn23PFv — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 7, 2025



Mesto je v súčasnosti prázdnejšie než zvyčajne, s neobvykle malým počtom áut na cestách. „Ľudia nosia rúška a mnohí si nosia litre vody z obchodov. Panuje určitá súdržnosť, ale tiež určité množstvo strachu. Neviem, či by som to nazvala strachom, ale určite je to veľká dávka zúfalstva. Stratiť miesto, kde žijete, za pár sekúnd, to je srdcervúce,“ uviedla.



Rajek tiež kritizovala politikov za to, že nevydali žiadne štátne núdzové opatrenia, a namiesto toho sa spoliehajú len na lokálne evakuačné nariadenia. „Školy sú síce zatvorené a neodporúča sa zapínať klímu ani kúrenie. Samozrejme, neodporúča sa chodiť von, ale žiadne tvrdé vládne nariadenia nie sú,“ dodala.

Zdroj: archív Veroniky Rajek



Veronika tiež upozornila na problém s miestnymi hydrantmi, ktoré by mohli pomôcť v prípade požiarov. Podľa jej informácií sa všetka dažďová voda, ktorá by sa mala zhromažďovať, namiesto toho vypúšťa do oceánov. „Je to úplný missmanagement. Mesto, ktoré čelí požiarom, nemá prostriedky na ich efektívne riešenie,“ keďže starostka LA dala podľa Veronikiných informácií menej peňazí do rozpočtu pre hasičský zbor.