Ír zvíťazil na body po piatich kolách a vystriedal českého bojovníka na tróne.

Šampión poloťažkej váhy Karlos Vémola sa na turnaji Oktagon 65 v Prahe stretol s vyzývateľom Willom Fleurym. Ten čelil bučaniu domáceho publika, ktoré sa pri vstupe do klietky postavilo na stranu Karlosa Vémolu. Bol to posledný zápas Terminátora v O2 Aréne a do klietky vstúpil za zvukov piesne Karla Gotta.

Zápas s Írom nedopadol pre českého bojovníka dobre. Napriek tomu, sa tešil podpore fanúšikov. „Prehral som a celý život veľmi zle znášam prehry. Dnes, aj napriek tomu, že som prehrával a bol som tak otrasený, že už som ani nechcel vstať, tak keď som počul ako mi tá O2 aréna fandí, tak to bol obrovský motor. Aj keby som tam mal zomrieť, tak by som tam padal a znovu sa vždy postavil,“ prezradil Karlos svoje pocity pre CNN News.

Vémola odolával úderom

Úvod zápasu priniesol pre mnohých nečakaný výsledok, keďže Fleury v prvej minúte stiahol Vémolu na zem. V polovici kola sa Terminátorovi podarilo postaviť a bojovníci sa chytili pri plote. Potom však Ír zasadil niekoľko tvrdých úderov do hlavy.

V prvých sekundách druhého kola sa Vémola snažil čo najrýchlejšie dostať svojho súpera na zem, čo sa mu chvíľu darilo, ale Fleury sa rýchlo postavil a nakoniec to bol Vémola, kto na niekoľko minút opäť skončil na chrbte. Fleury si pripísal obe prvé kolá na svoje konto.

Tretie kolo sa pre Vémolu začalo dobre. Dostal Fleuryho na zem, ale nie na dlho. Ír ukázal obrovskú silu a dokázal mu vzdorovať. Rozhodujúci moment prišiel v polovici tretieho kola, keď Vemola dostal niekoľko úderov v stoji a tvrdé koleno na hlavu. Zdalo sa, že Fleuryho delia od knokautu Vemolu nanajvýš dva údery. Terminátor však bojoval ďalej ako lev, aréna ho povzbudzovala a dokonca sa pokúsil Fleuryho uškrtiť.

Zápas potom prešiel do štvrtého kola, v ktorom boli obaja muži na dne svojich síl a ktorého väčšinu strávil na chrbte opäť Vemola. V piatom kole už bolo jasné, že Vémola potrebuje na víťazstvo ukončiť zápas pred limitom. To sa mu však nepodarilo a víťazstvo z bodovacích kariet rozhodcov si odniesol Ír, ktorý sa stal novým šampiónom polotažkej váhy.

Végh vs. Vémola 3

V roku 2025 čaká Karlosa Vémola tretí zápas proti slovenskému súperovi Attilovi Véghovi. Zápas by sa mal uskutočniť v lete na futbalovom štadióne v pražskom Edene, ale český Terminátor už niekoľkokrát vyhlásil, že tento zápas bude posledným v jeho dlhej a bohatej kariére.