Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Notino.

Značka Lancaster bola založená v roku 1946 v Monaku. Stala sa symbolom luxusnej starostlivosti o pleť, a to najmä vďaka záujmu monackej kňažnej Grace Kelly. Na týždeň sme túto značku zaradili do svojej rutiny aj my.