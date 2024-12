Priprav niečo nové a zaboduj u rodiny aj kamošov.

Vianoce sú za rohom a tvoj stôl stále zíva prázdnotou? Čo tak tento rok vyskúšať niečo nové a k vianočnej klasike, akou sú vanilkové rožky či šuhajdy, pridať aj niečo netradičnejšie? Spoločne s Kuchyňou Lidla sme pre teba vybrali niekoľko vianočných receptov na koláče, ktoré okamžite zmiznú zo stola.

V našom výbere samozrejme nemôžu chýbať ani tradičné recepty, ktorými potešíš aj babku, ktorá nedá dopustiť na grilážky či plnené oriešky. Zabudni však na suché vianočné pečivo, ktoré vždy zostane v krabičke do februára, a pusti sa do prípravy týchto delikátnych dezertov.

Grilážky

Budeš potrebovať:

250 g kryštálového cukru Belbake

250 g masla Pilos

5 g soli Belbake

1 plechovku (397 g) kondenzovaného sladeného mlieka Pilos

150 g najemno mletých vlašských orechov Alesto

150 g nahrubo sekaných vlašských orechov Alesto

3 tortové oblátky

Ako na to?

V hlbokom hrnci skaramelizuj cukor. Keď má hnedastú farbu, postupne asi po štvrtinách pridávaj maslo a zmes zakaždým dobre premiešaj. Dávaj si pozor, zmes môže peniť. Potom vmiešaj soľ a kondenzované mlieko izbovej teploty. Na miernom plameni var zmes približne 5 minút. Následne dôkladne primiešaj mleté a sekané vlašské orechy a nechaj asi 3 minúty vychladnúť.

Na tortovú oblátku rovnomerne nanes polovicu orechovej zmesi, prikry druhou oblátkou a jemne pritlač. Pridaj vrstvu zvyšnej zmesi, ukonči poslednou oblátkou a opäť pritlač. Griláž nechaj 1 hodinu tuhnúť v chladničke. Potom ju zaťaž a vlož späť do chladničky.

Na druhý deň nožom namočeným v horúcej vode najprv orež okraje a potom griláž nakrájaj na rezy o rozmeroch asi 7 × 3 centimetre.

📌 Tip: Griláž môžeš zaťažiť plechom, na ktorý položíš 2 kilá cukru alebo múky.

Tiramisu roláda s vaječným likérom a gaštanmi

Budeš potrebovať:

na namáčanie:

300 – 400 g dlhých cukrárskych piškót Sondey

10 g rozpustnej kávy Bellarom

200 ml horúcej vody

100 ml vaječného likéru



na krém:

400 g mascarpone Milbona

250 ml smotany na šľahanie Pilos (33%)

500 g gaštanového pyré Culinea

200 g bielej čokolády Fin Carré

50 ml vaječného likéru

na ozdobu:

50 g kakaa Belbake

čokoládové bonbóny J.D. Gross

Ako na to?

Prvým krokom je príprava zmesi na namáčanie piškót. Rozpustnú kávu zmiešaj s horúcou vodou. Keď sa káva úplne rozpustí, prilej vaječný likér a zmes premiešaj. Nechaj vychladnúť.

Mascarpone vyšľahaj so smotanou na šľahanie do polotuha. Pridaj gaštanové pyré a vyšľahaj ho do krému. Ten oslaď a stuž roztopenou vlažnou bielou čokoládou. Na záver primiešaj vaječný likér na ochutenie.

Časť krému prenes do cukrárskeho vrecka. Do vychladnutej zmesi namáčaj piškóty a ukladaj ich vedľa seba, aby si vytvoril tri rady po 9 piškót. Na piškóty nanes krém, najskôr do stredu a následne ho rozotri ku okrajom. Roládu zroluj a nechaj stuhnúť v chladničke ideálne do ďalšieho dňa.

Nepečenú tiramisu roládu nakoniec posyp kakaom, dozdob krémom a čokoládovými bonbónmi.

Orechové úliky

Budeš potrebovať:

na úliky:

120 g mletých mandlí Belbake

120 g mletých detských piškót Tastino

150 g práškového cukru Belbake

30 g kakaa Belbake

125 g masla Pilos

70 ml vaječného likéru Alliance

30 detských piškót Tastino

na náplň:

70 g masla Pilos

40 g práškového cukru Belbake

20 ml vaječného likéru Alliance

20 g medu

Ako na to?

Tento recept je naozaj jednoduchý. Všetky suroviny na úliky spolu zmiešaj a vypracuj kompaktné cesto. Na krém spolu vyšľahaj všetky suroviny a pripraveným hladkým krémom naplň cukrárske vrecko s úzkou špičkou.

Kúskom cesta naplň cukrom vysypanú formičku. Koncom varešky do cesta urob otvor, úlik naplň krémom a uzatvor piškótou. Postup opakuj, pokým minieš všetky suroviny. Orechové úliky skladuj v chladničke.

📌 Tip: Ak sa kúsky cesta príliš lepia, obaľuj ich v práškovom cukre. Formičku spolu s vareškou po každom pripravenom úliku štetcom opráš od cesta a opäť vysyp cukrom.

Opitý Izidor

Budeš potrebovať:

na korpus:

150 g zmäknutého masla Pilos

150 g práškového cukru Belbake

4 vajcia

100 g polohrubej múky Belbake

20 g kakaa Belbake

10 g kypriaceho prášku do pečiva Belbake

100 g mletých vlašských orechov Alesto

štipku soli Belbake

na orechovú plnku:

100 g sušených hrozienok Belbake

150 ml tuzemáku Alliance

250 g mletých vlašských orechov Alesto

80 g práškového cukru Belbake

80 g medu

30 g strúhaného kokosu Belbake

kôru z 1 pomaranča

na kakaový krém:

300 ml plnotučného mlieka Pilos

40 g Zlatého klasu

50 g kakaa Belbake

2 žĺtky

100 g medu

300 g studeného masla Pilos

na čokoládovú polevu:

125 g horkej čokolády J. D. Gross (81 % kakaa)

125 ml smotany na šľahanie Pilos (33%)

+ 150 g marhuľového džemu a vlašské orechy na zdobenie

Ako na to?

Maslo s cukrom vyšľahaj do peny. Postupne po jednom prišľahaj najprv žĺtky, potom po lyžičkách preosiatu múku s kakaom a práškom do pečiva a nakoniec mleté orechy.

Z bielkov a štipky soli vyšľahaj tuhý sneh. Najprv opatrne pomocou stierky vmiešaj do cesta len polovicu snehu, a potom aj zvyšok. Cesto rovnomerne nanes do formy s rozmermi 24 x 24 cm vystlanej papierom na pečenie. Korpus peč v rúre vyhriatej na 180 °C približne 30 až 40 minút. Upečený korpus nechaj vychladnúť vo forme.

Zatiaľ si môžeš pripraviť orechovú plnku. Hrozienka zalej tuzemákom a nechaj napučať. Potom ich zmiešaj s ostatnými ingredienciami. Vychladnutý korpus vyber z formy, povrch zarovnaj, stiahni papier na pečenie a vráť naspäť do formy.

📌 Tip: Alkohol môžeš nahradiť aj pomarančovou šťavou.

Na korpus najprv rovnomerne nanes džem a potom orechovú plnku. Koláč následne nechaj stuhnúť v chladničke.

Kým koláč tuhne, ty si priprav kakaový krém. Mlieko nechaj zovrieť v hrnci, medzitým zmiešaj všetky ostatné ingrediencie okrem masla. Prilej malé množstvo teplého mlieka a metličkou vymiešaj dohladka. Zmes prelej do vriaceho mlieka a za stáleho miešania uvar hustý puding.

Prelej ho do misky, prikry fóliou a nechaj vychladnúť. Potom puding vymiešaj dohladka a osobitne maslo do peny. K pene postupne po lyžiciach primiešavaj puding. Zvyšný krém rovnomerne nanes na vrch orechovej plnky a opäť daj stuhnúť do chladničky.

📌 Tip: Malou časťou krému naplň cukrárske vrecko s ozdobnou špičkou a odlož do chladničky na záverečné zdobenie.

Horúcou smotanou (nie však vriacou) zalej nasekanú čokoládu a nechaj chvíľu odstáť. Potom dôkladne vymiešaj na hladkú lesklú polevu - ganache. Polevu rovnomerne nanes na koláč a nechaj stuhnúť v chladničke, ideálne cez noc.

Koláč podávaj nakrájaný na rezy, ozdobený krémom, ktorý si si odložil, a orechmi.

Linecké koláčiky s citrónovým krémom

Budeš potrebovať:

150 g masla Pilos

90 g práškového cukru Belbake

štipku soli Belbake

2 žĺtky

260 g hladkej múky Belbake

1 ‒ 2 lyžice studenej vody (podľa potreby)

práškový cukor Belbake (na ozdobenie)

na krém:

200 g masla Pilos

6 vajíčok

2 žĺtky

280 g kryštálového cukru Belbake

190 ml citrónovej šťavy (z asi 8 citrónov)

kôru zo 4 citrónov

Ako na to?

Maslo spolu s cukrom vyšľahaj do peny. Pridaj štipku soli a primiešaj žĺtky. Prisyp múku a podľa potreby pridaj 1 až 2 lyžice vody. Vymiesené cesto zabaľ do papiera na pečenie a nechaj v chladničke hodinu odstáť.

Odležané cesto rozvaľkaj na pomúčenej doske a vykrajuj z neho vybrané tvary, ideálne sú kvety. Vykrojené tvary vlož do formy na muffiny tak, aby sa navzájom nedotýkali. Cesto pritlač k okrajom a dnu formy. Kvety peč v rozohriatej rúre na 180 °C približne 20 minút dozlatista.

Medzitým si môžeš pripraviť citrónový krém. Maslo nechaj roztopiť vo vodnom kúpeli. Potom metličkou vyšľahaj vajíčka spolu so žĺtkami a cukrom. Do rozpusteného masla pridaj vyšľahané vajíčka, šťavu a kôru z citrónov a var do zhustnutia, asi 8 minút.

Krém je hotový, keď sa lepí na varešku. Hotový krém preceď a nechaj pri izbovej teplote vychladnúť. Nakoniec krémom naplň cukrárske vrecko bez špičky. Upečené, vychladnuté kvety posyp práškovým cukrom a naplň krémom.