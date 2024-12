Marek šéfuje kuchyni v Nórsku: Na Slovensku máme oveľa kvalitnejšie potraviny, neviem, prečo sa ľudia stále sťažujú

„Najviac ma prekvapilo to, akí sú ľudia v Nórsku milí a ústretoví. Ale napríklad, keď sa s nimi chceš viacej pobaviť, tak vedia byť odmeraní. A to nie kvôli tomu, že ty si zahraničná. Oni sú takí odmeraní sami k sebe,“ hovorí mladý Slovák.

Marek Hejda odišiel za prácou do Nórska, do mesta Larvik neďaleko fjordu Larviksfjorden v roku 2019. O pár mesiacov neskôr vypukla na celom svete pandémia a on ostal bez práce. Aby zotrval, musel ísť pracovať ako balič zemiakov a cibule. „Uvedomil som si, že toto určite nechcem robiť. Robíš manuálne dlhé hodiny, nad ničím nepremýšľaš a ani nevieš ako, a ubehne celý deň. Veľmi ma to ubíjalo. Vtedy som si svoju prácu začal vážiť oveľa viac,“ hovorí v rozhovore pre Refresher.

Dnes pracuje v reštaurácii Sjøslag, za sebou má však aj stáže vo významných michelinských reštauráciách ako sú À L’aise, v nórskom Oslo s jednou hviezdičkou, v

dvojhviezdičkovej reštaurácii Ecco Ascona, v Ascone vo Švajčiarsku a trojhviezdičkovej reštaurácii Jordnær v dánskej Kodani. „Všetky stáže boli neplatené, takže to trošku išlo do peňazí, ale stojí to za tie skúsenosti,“ hovorí.

Ak chceš čítať viac rozhovorov so Slovákmi v zahraničí, pridaj sa do klubu Refresher+ a získaj prístup ku všetkým benefitom a prémiovým článkom na našom webe.

V tomto článku si prečítaš: Ako vyzerala práca počas pandémie.

Koľko si vie v Nórsku zarobiť kuchár.

Či pijú Nóri menej ako Slováci.

Prečo nerozumie, keď sa Slováci sťažujú na kvalitu potravín v obchodoch.

Čím sa líši práca v kuchyni na Slovensku a v Nórsku.

Ktoré slovenské reštaurácie by podľa neho v budúcnosti mohli ašpirovať na michelinskú hviezdu.

Čo by odkázal Slovákom, ktorí budúcnosť na Slovensku nevidia ružovo a uvažujú nad odchodom do zahraničia.

Koľko rokov si mal, keď si odišiel zo Slovenska?

Mal som 21 rokov, Nórsko bola moja prvá zahraničná destinácia. Odišiel som tam na jeseň v roku 2019, tesne pred pandémiou.

Čo bolo tvojou motiváciou odísť a vybudovať si nové zázemie?

Chcel som si vyskúšať život v zahraničí. Môj pôvodný plán bol prísť tu iba na zimnú sezónu. Vôbec som v Nórsku neplánoval ostať dlhšie.

Prečo si sa rozhodol práve pre Nórsko?

Nemal som nejaký konkrétny dôvod. Keď som vyrastal, veľa som počúval metal a jeho subžánre. Chcel som to tam jednoducho spoznať, a tak som si povedal, že to skúsim.

Od začiatku si vedel, že chceš pracovať v kuchyni? Mal si predtým nejaké skúsenosti?

Áno, som vyučený kuchár a už predtým som vyše roka pracoval v kuchyni, napríklad aj v Tatrách, v hoteli Kempinski. Veľmi ma to bavilo, a tak som v tom chcel pokračovať.

Zdroj: Marek Hejda (Archív)

Ako si si v Nórsku našiel prácu a bývanie?

Išiel som cez Facebookovú stránku. Zaplatil som jednorazový poplatok vo výške 500 eur a pani mi pomohla vybaviť prácu, ubytovanie a všetko okolo toho. Práve cez ňu som sa dostal do svojej prvej roboty, z ktorej ma ale po troch mesiacoch museli prepustiť, pretože bola slabá sezóna. Posledných 20 ľudí, ktorí tam prišli, išlo rovno preč.

To muselo byť v začiatkoch dosť náročné. Čo si robil potom?

Vtedy som na Facebook vyvesil status, že hľadám prácu.