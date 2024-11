Okrem pôvabu víťazka zaujala svojím presvedčením – ako aktivistka za práva zvierat chce svoj titul využiť na podporu zmien a modernizáciu spoločnosti.

V sobotu večer sa konal finálový večer 73. ročníka súťaže Miss Universe 2024. Titul si odniesla 21-ročná Dánka Victoria Kjaer Theilvigová. Začínajúca právnička, podnikateľka a tanečnica je zároveň aj vášnivou aktivistkou v oblasti ochrany zvierat.

Po tom, ako sa pôvabná blondínka Victoria dostala do najlepšej pätice súťažiacich, musela čeliť sérii otázok na rôzne témy. Na otázku, čo by odkázala divákom, reagovala: „Odkázala by som im, aby pokračovali v boji... bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú.“

Zdroj: Instagram/@ missuniverse

Ďalej vo svojom interview pokračovala: „Dnes tu stojím, pretože chcem zmenu, chcem tvoriť históriu, a to je to, čo dnes večer robím,“ povedala hrdo Victoria.

Prvou vicemiss sa stala Chidimma Adetshina z Nigérie a druhou vicemiss Maria Fernanda Beltran z Mexika.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Miss Universe (@missuniverse)

Tento ročník súťaže bol prelomový, prvýkrát mohli súťažiť aj ženy staršie ako 28 rokov. Tohtoročného finále sa tak zúčastnila 40-ročná Beatrice Njoya z Malty. Zrušenie vekového limitu bolo podľa CNN Style reakciou organizátorov na potrebu prispôsobiť súťaž súčasným trendom a výzvam.

V roku 2023 organizácia Miss Universe zároveň zrušila aj dlhoročný zákaz účasti tehotných žien, matiek alebo žien, ktoré sú alebo boli vydaté.