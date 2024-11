Ak softvér odhalí, že užívateľ klame o svojom veku, Instagram mu prepne účet na tzv. „tínedžerský“.

Po septembrovej aktualizácii, kedy Instagram predstavil tzv. „tínedžerské účty“ prichádza spoločnosť Meta s novým nápadom. Plánujú použiť umelú inteligenciu na tínedžerov, ktorí klamú o svojom veku.

Meta je pod paľbou kritiky kvôli negatívnemu vplyvu sociálnych sietí na duševné zdravie dospievajúcich a tak sa rozhodla pre radikálny krok. Pomocou umelej inteligencie chcú odhaľovať neplnoletých užívateľov Instagramu, ktorí klamú o svojom veku a automaticky ich prepínať do prísnejšieho nastavenia ochrany súkromia, informuje The Star.

Všetkých na Instagrame budú kategorizovať do dvoch vekových skupín – starších alebo mladších ako 18 rokov. Softvér dokáže prehľadávať profil používateľa, vidieť zoznam jeho sledovateľov aj jeho obsah. AI dokonca bude vedieť skenovať narodeninové príspevky priateľov, kde sa bude písať „všetko najlepšie k narodeninám“, aby predpovedal vek používateľa.

Na základe zistení budú ľudia, ktorí sú podozriví, že majú menej ako 18 rokov, automaticky prepnutí na účty tínedžerov bez ohľadu na to, koľko rokov na svojom profile uviedli. Do platnosti by to malo postupne prísť začiatkom roka 2025.

Účty pre tínedžerov vo veku od 13 do 15 rokov budú mať nové nastavenia ochrany. Instagram tak mení spôsob, akým funguje pre neplnoletých, a sľubuje viac zabudovaných ochranných prvkov a pre rodičov viac kontroly a istoty.

Príspevky tínedžerov budú primárne nastavené ako súkromné, takže ich nebudú môcť vidieť ľudia, ktorí ich nesledujú. Rodičia budú taktiež musieť schvaľovať všetkých nových sledovateľov. Obmedzené profily na základe veku sme bližšie vysvetlili TU.