42. týždeň v roku 2024 priniesol množstvo noviniek v hudobnom priemysle – od termínu súdneho procesu s Diddym cez smrť speváka Liama Payna až po tracky a albumy s rukopisom hviezdnych interpretov. Vypočuj si diela od talentovaných speváčok 070 Shake a FKA twigs či raperov Big Seana, Gunnu a Yeata.

Tentoraz bez zastúpenia slovenskej alebo českej hudby, bohužiaľ. Veríme, že budúci týždeň to bude inak.

1. 070 Shake – Winter Baby / New Jersey Blues

Úvod tohtotýždňového zoznamu otvárame novinkou od speváčky 070 Shake, ktorá má v prvej polovici vianočnú atmosféru. Track s názvom Winter Baby / New Jersey Blues je ochutnávkou z pripravovaného albumu PETRICHOR, ktorý 27-ročná interpretka vydá 15. novembra.

Dvojdielny hlavný singel začína retro melódiou „Winter Baby“, v ktorej 070 Shake spieva o svojej milenke Lily-Rose Depp. Nahrávka je sprevádzaná videoklipom od Bennetta Watanabeho, v ktorom účinkuje aj samotná Depp, pričom jej energia sa prenáša aj do podmanivého vizuálu.

It's gonna be a cold winter if you're not right here.

Your fruit hanging like a chandelier.

2. Sevdaliza feat. KAROL G – NO ME CANSARE

Perfektnú spoločnú novinku predstavili speváčky Sevdaliza a KAROL G, a to v podobe tracku NO ME CANSARE aj s videoklipom.

Track je nielen spojením dvoch talentovaných umelkýň, ale aj odrazom rastúceho záujmu o hudbu, ktorá prekračuje hranice. Zatiaľ čo kolumbijská hviezda KAROL G ide na vlne latino popu, tak Sevdaliza upútala pozornosť celého sveta vďaka jedinečnému štýlu, ktorý mieša žánre. NO ME CANSARE má hitový potenciál, ale zároveň silný text, ktorý ťa prinúti zamyslieť sa.

Don't have fear, I won't let go.

You protect my inner child.

Hold my heart, forever yours.

Love another so pure, so wild.

3. Big Sean feat. Gunna – It Is What It Is

Big Sean odhalil ďalší podarený videoklip zo svojho posledného LP Better Me Than You, ktorý vydal 30. augusta. Tentoraz k tracku It Is What It Is, ktorý nahral spoločne s Gunnom, a patrí medzi najpočúvanejšie nahrávky z albumu.

It Is What It Is produkovali Turbo a Omar Grand, pričom obaja interpreti doručili kvalitné a úderné bars. Vizuál režíroval Diego Cruz a Sean aj Gunna ukazujú svoje cool outfity v rôznych častiach Los Angeles.

B-I-G, B-I-G, what are you sayin'? My baby, this big as it gets (gets).

Run it up like my crib at the top of the hill.

Really though, that's 'cause it is (it is).

4. Juice WRLD – Both Ways

Je neuveriteľné, koľko trackov nahral Juice WRLD počas svojho krátkeho života. Manažment zosnulého rapera vydal rozšírenú verziu EP The Party Never Ends, na ktorom nájdeš aj track Both Ways s temným vizuálom.

V pôvodne uniknutej nahrávke, ktorú fanúšikovia predtým poznali pod názvom Aye, Juice odhaľuje svoje vražedné sklony a vyhýba sa sexuálnemu styku, pretože je pod vplyvom návykových a omamných látok. Interpret sa okrem toho tiež vyhráža svojim nepriateľom a hovorí o svojom vzostupe k sláve.

I just saw you kissin' that bit*h, she had her tongue on my balls (kissin' that bit*h).

5. Gunna – HIM ALL ALONG

Sergio Giavanni Kitchens, známy ako Gunna, patrí po prepustení z väzby v súdnom spore, v ktorom figuruje aj Young Thug, medzi najaktívnejších a zároveň najpočúvanejších raperov na streamoch.

Svoj status plánuje potvrdiť aj novou nahrávkou s názvom HIM ALL ALONG, ktorú produkoval Turbo. Trvá skoro tri minúty a je plná raperského flexu. Nám táto téma vôbec nevadí a v spojení s Gunnovou hravou lyrikou a charakteristickým flowom ide o veľmi podarenú záležitosť, ktorá si nájde miesto v našom playliste.

I've been spendin' millions on clothes, I been makin' millions off clothes (millions off clothes)

Stackin' new money to old, diamonds stay vicious and all (vicious and all).

6. FKA twigs – Perfect Stranger

Veľkú radosť nám hneď ráno urobila aj britská speváčka FKA twigs, ktorá vydala ochutnávku zo svojho pripravovaného albumu EUSEXUA. Track Perfect Stranger dostal aj videoklip.

Nahrávku produkovala FKA twigs spolu s menami ako Koreless, Stargate, Ojivolta a Stuart Price, čo je zárukou kvality. Rovnako ako Eusexua, aj track Perfect Stranger je určený na tanečný parket, hoci má viac komerčný, respektíve rádiový zvuk.

Sprievodný vizuál sa nesie v sivých tónoch a kancelárskom prostredí sveta Eusexua s dávkou BDSM obrazov. Dielo režíroval Jordan Hemingway a účinkujú v ňom Phoebe Waller-Bridge a Yves Tumor. Pozri si ho nižšie.

I don't know your friends or your ex's name.

Who left who or who took the blame.

I don't know and I don't care.

7. Yeat – LYFESTYLE

Na záver zoznamu sme si odložili najväčší rapový release tohto týždňa – nový album od Yeata, ktorý dostal výstižný názov LYFESTYLE.

Fresh novinka obsahuje 22 plnohodnotných trackov a trvá o niečo málo viac ako 60 minút. 24-ročný raper z Kalifornie, ktorý tento rok zatienil aj Yeho (Kanyeho Westa, pozn. redakcie), počas tohto času dokazuje svoje kvality a v sprievode hostí ako sú Kodak Black, Don Toliver alebo Lil Durk doručil kvalitné LP pre mladých poslucháčov.

P. S. Pozri si aj videoklip k rovnomennému tracku LYFESTYLE, ktorý Yeat nahral v spolupráci s rapovým kolegom Lil Durkom.