Slovák Rudy zažil hurikán Milton: Boli sme u kamoša, ktorý má oceľové okná. Keď bolo nad nami oko, išli sme von (Rozhovor)

Internet sa baví na tom, ako hurikán vyplavil aligátorov rovno do interiérov domov. „Na Floride nie je nič zvláštne nájsť aligátora na ulici. Ja som mal jedného na záhrade,“ hovorí Rudy.

31-ročný Slovák pochádza z Piešťan a už niekoľko rokov žije na Floride. Minulý týždeň zasiahol Floridu hurikán Milton, ktorý spôsobil rozsiahle škody. Silná búrka 3. kategórie priniesla so sebou mohutné vlny, silné zrážky a tornáda a škody, ktoré spôsobila úrady odhadujú na 160 miliárd dolárov. „Škody sú všade obrovské. Na môj bazén a terasu spadli stromy, a ani netuším, aká bude cena opravy alebo ako dlho to všetko potrvá dať do poriadku,“ vraví Rudy pre Refresher.

„Všetci si tu teraz navzájom pomáhame. Včera prišli moji priatelia a už sa mi podarilo dostať sa do garáže, kde to začína vyzerať o niečo lepšie. Susedia si tiež navzájom pomáhajú. V našej oblasti je to viac ako rodina než komunita. Mnoho ľudí stále nemá prístup k elektrine alebo internetu. Obchody a nákupné centrá sú už viac-menej otvorené, aj keď je stále ťažké nájsť benzín,“ opisuje aktuálnu situáciu na Floride.

Ako sa pripravoval na hurikán, aké škody mu spôsobil, ale aj to, ako sa mu žije na Floride, kde pracuje a čo má na nej najradšej, si prečítaš v rozhovore. Akú má skúsenosť s aligátormi na Floride, z ktorých si momentálne robí srandu celý internet?

Rudy mal zničenú terasu aj bazén. Všade boli padnuté stromy. Zdroj: Archív respondenta

Rudy, koľko rokov už žiješ na Floride?

Som na Floride už tri roky. Predtým som žil v Baltimore. Oblasť, v ktorej som práve teraz, sa volá Bradentone. Na Floridu som chodieval často, veľmi sa mi tu páčilo. Tak som sa rozhodol, že sa sem presťahujem. Moje zamestnanie sa po niekoľkých rokoch stalo úplne remote, tak v tom nebol už žiaden problém.

Môj najlepší kamarát a jeho rodina žijú blízko, rovnako ako mama mojej bývalej priateľky a vtedy to veľmi pomohlo.

Prečo si sa rozhodol odísť žiť do Ameriky?

Ja som do Ameriky neodišiel, moji rodičia emigrovali, keď som mal šesť rokov. Keď som bol malý, každé leto som sa vracal späť na Slovensko a trávil som tam prázdniny. Vlastne celá moja rodina, okrem mojich rodičov, žije na Slovensku. Inak, nedávno som sa odtiaľ vrátil. Bol som tam v septembri.