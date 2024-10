Režisér filmu Autičkári: Skutočným zlodejom sme platili od 2000 do 5000 eur za rozhovor. Točiť s nimi som považoval za nutné zlo

Študoval v Paríži aj v Londýne a spolupracoval so zahraničnými televíziami ako HBO, BBC či National Geographic. Jeho dokument Ojmiakon: Príbeh najchladnejšieho obývaného miesta dokonca podporila nadácia Leonarda DiCapria.

Dominik Bari (30) čoskoro divákom predstaví svoj najnovší film Autičkári o slovenských gangoch zameraných na krádeže áut. „Môžem asi povedať, že je to jeden z najdrahších dokumentárnych filmov na Slovensku. Keďže ide o HBO produkciu, oni poskytli najviac financií. Vo filme zasahovali skutoční kukláči, ktorí boli pri reálnych zásahoch,“ vraví o svojom najnovšom diele.

„Dohodli sme sa na tom s ministerstvom vnútra a i keď nás to vyšlo drahšie, ako keby sme za nich obsadili hercov, chceli sme, aby to bolo čo najautentickejšie,“ dodáva filmár z Košíc. Okrem kukláčov spolupracoval aj so súkromnými detektívmi, ktorí mu pomohli dostať sa ku skutočným zlodejom. Aj ich výpovede budeš môcť počuť vo filme.

Slovenský režisér okrem iného prezradil, aké bolo nakrúcanie jeho ďalšieho filmu Palmerston, ktorý vytvoril za dvanásť dní na izolovanom rovnomennom ostrove. „Trochu som sa bál, či to nebudú nejakí kanibali, ale bolo to v pohode. Taktiež som mal strach, že po mňa nepríde kapitán, s ktorým som sa dohodol na odvoze z ostrova. Samozrejme, že chcel peniaze dopredu, takže ma na ostrove vyložil a povedal mi, že po mňa príde asi o dva týždne,“ priblížil Bari.

Zdroj: KSK

Kedy a kde vznikol nápad spraviť film o organizovaných gangoch, ktoré sa venujú krádežiam áut? Čo ťa motivovalo preniesť túto tému na plátno?

Keď sa človek pozrie na portfólio mojich minulých projektov, sú to prevažne cestopisné filmy. Dlho som bol hladný po niečom, čo by bolo akčné a v čom by som sa mohol „vyblázniť“. Zároveň som chcel spolu s HBO zaujať mladé publikum, najmä ľudí od 18 do 24 rokov.

Myslím si, že túto cieľovku poznám, lebo len nedávno som do nej tiež patril. Ďalšia vec je, že táto téma má medzinárodný presah. Vie sa s ňou stotožniť hocikto v hocijakej krajine. Myslím si, že aj to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo práve spoločnosť ako HBO vstúpila do tohto projektu.

Medzi respondentkami sme mali napríklad matku s hendikepovaným dieťaťom, ktorá mala špeciálne upravené auto na jeho prenos, aby s ním mohla cestovať na rôzne rehabilitácie a tak. V tomto prípade ti krádež auta úplne zmení život.

Mal si aj ty osobne niekedy skúsenosť s podobnými krádežami? Bola to zároveň téma, ktorá sa ťa nejako osobne dotýkala?

Ja osobne som takúto skúsenosť nemal, ale keď som začal sa stretávať s tými ľuďmi, ktorým tie autá ukradli, boli to naozaj ťažké osudy. Medzi respondentkami sme mali napríklad matku s hendikepovaným dieťaťom, ktorá mala špeciálne upravené auto na jeho prenos, aby s ním mohla cestovať na rôzne rehabilitácie a tak. V tomto prípade ti krádež auta úplne zmení život. Aj na základe podobných výpovedí som si uvedomil, že túto tému je spoločensky potrebné prediskutovať.

Máme overené, že zlodeji, ktorí sa dostali do filmu, sú naozaj veľké ryby.

Trailer na film Autičkári vyzerá ako poctivý akčný triler. Do akej miery si využil hrané prvky a do akej dokumentárne? Čo vlastne diváka čaká po príchode do kina?

Film by som určite špecifikoval ako dokument. Je to dokument s hranými scénami. Nepoužil som v nich však dialógy. To bola pre mňa istá hranica. Hrané sekvencie majú slúžiť len na ilustráciu. Vznikli na základe spisov, ku ktorým mám prístup, pretože ma splnomocnili niektorí z poškodených.

Videl som mnoho vyšetrovacích aj súdnych spisov. Zaznejú aj nejaké odposluchy, ktoré načítali herci. Spolupracovali sme so súkromnými detektívmi, ktorých som najal, aby mi pomáhali s investigatívou a sprostredkovaním kontaktov na rôznych skutočných zlodejov.

Z upútavky vidno, že títo zlodeji boli pred kamerou zamaskovaní. Dostali ste sa k nim práve cez tých detektívov? Boli to už odsúdení zločinci, ktorí si šli odpykať trest alebo si ho už odpykali, či boli normálne na slobode?