Rihannin textár odhalil tajomstvo songu S.O.S. Zakomponoval doň niečo, čo si nikto nevšimol

Jedna časť piesne je zložená z názvov hitov z 80. rokov.

Rihanna má mnohé notoricky známe hity, ktoré pozná celý svet. Aj napriek tomu, že ich mnohí vedia naspamäť, roky si nevšimli slovnú hračku skrytú v hite SOS. Upozornil na ňu autor textu Evan „Kidd” Bogart v podcaste Behind the Wall.

Bogart na texte nepracoval sám. Pomáhali mu Edward Cobb a Jonathan Rotem. V podcaste odhalil, v čom spočíva čaro hitu, ktoré si doposiaľ nikto nevšimol. „Keď som to písal, nemal som potuchy, čo robím. Celý druhý verš songu sú názvy pesničiek z 80. rokov. Sú zoradené ako vety, myslel som si, že to bude veľmi dôvtipné,“ povedal autor v podcaste.

V pesničke odzneli referencie na najväčšie hity z tej doby. Jedná sa o „Take on Me, I Just Died in Your Arms Tonight, I Melt With You, Head Over Heels, You Keep Me Hangin' On a The Way You Make Me Feel.“ Všetky pesničky sú hity svojej doby a spievajú ich umelci ako Michael Jackson, A-ha či Kim Wilde.