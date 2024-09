VIDEO: Po Romane Tabak sa vo Vysokých Tatrách kúpali ďalší turisti. Hrozí im vysoká pokuta

Video sa objavilo na sociálnych sieťach.

Tatry sú známe bizarnými príbehmi turistov, ktorí nevedia, ako sa v prírode správať. Viacerí chodia na turistiku v papučiach, opätkoch, nerešpektujú vyznačené chodníky a turistické značky či znečisťujú prírodu. Najnovšie sa vo Vysokých Tatrách opäť objavili plavci, ktorí sa kúpali vo vode.

Na Facebooku v skupine s názvom Vysoké Tatry, anonym zverejnil video, kde natočil turistov, ako sa kúpu v Popradskom plese aj napriek tomu, že to je zakázané. V skupine, ktorá má viac ako 202-tisíc členov, sa rýchlo začali šíriť nahnevané komentáre. „Otužilci“ totižto škodia nielen prírode, ale aj sebe. Za túto neprístojnosť môžu dostať pokutu vo výške až 300 eur.

„Je to svätokrádež. Je to niečo podobné, akoby ste sa v chráme vymočili niekde do kúta,“ povedal v reportáži TV JOJ profesor Peter Bitušík, ktorý tatranské plesá skúma tri desiatky rokov. V reportáži sa taktiež uvádza, že voda plies je veľmi citlivá a reaguje okamžite na opaľovacie krémy, oleje, pot, špinu a tak dochádza k znečisteniu.

V minulosti si vodný kúpeľ v prírode dopriala aj poslankyňa Romana Tabak. Tá za svoj priestupok voči prírode zaplatila až 500-eurovú pokutu. „Beriem to s pokorou, úprimne som nečakala takú vysokú pokutu. Avšak je to pre mňa ponaučenie a verím, že sa z toho poučia aj ostatní a budú si dávať pozor, ako sa správať v národnom parku,“ dodala Tabák.