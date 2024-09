Viac ako 10 000 sexuálnych partneriek: Pozri sa, v akom byte žije Robert Rosenberg

Robert Rosenberg tvrdí, že monogamia neexistuje. Ako si podľa neho viete spestriť milostný život aj po dlhých rokoch?

Vo videoformáte HOW YOU LIVE nás celebrity sprevádzajú po miestach, kde bežne trávia svoje dni. Tentokrát vám ukážeme, ako žije p*rno legenda Robert Rosenberg!

V akej lokácii sa nachádzame? Čo je to za byt?

Sme na Žižkove a tento skromný byt sa nachádza nad našou telocvičňou. Je extrémne malý, ale úžasný.

Toto je ten biely gauč, ktorý mám na mysli? Haha. Nie, to vôbec nie je on. Biely gauč sem chcela dať moja žena, je rozkladací. Dá sa na ňom aj spať.

Ty si niekde spomínal, že ste s manželkou spolu už 12 rokov. Čo je zárukou toho, že vás to stále v posteli baví? Myslím si, že je to najmä o tolerancii, radosti a o tom, vedieť si to spestriť. Je to veľmi podstatné. My so ženou používame hračky, občas si pozveme nejakú inú slečnu či pár. Aby ste boli v obraze, moja manželka Petra mi fotila prvú svadbu. Vtedy so svojím vtedajším partnerom pôsobili ako svadobní fotografi. Brali sa hneď po nás a ako svadobnú hostinu mali na swingers párty. Dodám len pre zaujímavosť, monogamia neexistuje.



CELÝ ROZHOVOR SI POZRI VO VIDEU