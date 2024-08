Slovenský párik navštevuje swingers parties: Stretnete tu právničku, učiteľku, ale aj taxikára. Drobnej žiarlivosti sa nevyhnete

Ostrieľaní swingeri nám priblížili, ako funguje komunita slovenských swingers nadšencov.

V článku vzhľadom na ochranu súkromia našich respondentov neuvádzame ich skutočné mená. Keďže ide o citlivú tému, rozhodli sme sa rozhovor publikovať anonymne.

Miesto, kde sa plnia tie najtajnejšie erotické fantázie a túžby. Takto opisuje swingers parties slovenský párik, ktorý sa ich pravidelne zúčastňuje. Manželia s vášňou pre skupinové radovánky v rozhovore pre Refresher opísali, ako takéto akcie prebiehajú, aké na nich platia pravidlá, ale i to, na čo si dať pred prvou návštevou swingers klubu pozor.

„Po dohode je na párty možné všetko, čo len chcete. Obmedzením môže byť jedine váš partner, alebo vaša fantázia,“ vysvetlil nám párik s tým, že ľudia, ktorí sa rozhodnú ísť na podobnú akciu, to musia mať dopredu v hlave dobre vysporiadané.

Okrem skúseného „swingers páriku“ sme mali možnosť porozprávať sa aj s organizátormi takýchto akcií. Tí nám okrem iného prezradili, akých rôznych ľudí môžeš na párty pre dospelých stretnúť.

„Na akcii stretnete právničku, učiteľku, predavačku kvetov, taxikára, milionára aj človeka, ktorý si na ňu šetrí peniaze dva mesiace. Stretnete tu vysokých ľudí aj nízkych, modelky aj „boubelky“. Väčšina návštevníkov sú úplne obyčajní ľudia – presne takí, akých stretávate vo svojom bežnom živote,“ priblížili pre Refresher organizátori swingers, ktorí zároveň spravujú stránky komunity slovenských swingerov.

V tomto článku si prečítaš: Aký je vekový priemer návštevníkov swingers party.

Aké nepísané pravidlá platia na pikatných akciách pre dospelých.

Či muži na párty využívajú tabletky na erekciu.

Ako sa swingeri zoznamujú s cudzincami pred tým, než sa vrhnú do spoločného aktu.

O tom, ako sa párik stretáva s kamarátmi zo swingers párties aj v súkromí tak, aby o tom ich deti ani netušili.

Na aké akcie chodiť, aby si nenatrafil na veľký nepomer mužov a žien.

Či si z párty odniesli aj nejakú negatívnu skúsenosť.

Ako si spomínate na svoju prvú návštevu swingers klubu?

Na našu prvú návštevu swingers klubu máme veľmi dobré spomienky. Počiatočná nervozita z niečoho nepoznaného pominula vďaka príjemnej atmosfére, skvelým ľuďom, ktorých sme tam vtedy stretli, a v neposlednom rade aj vďaka perfektným hostiteľom, ktorí sa o nás ako o nováčikov príkladne starali.

Čo vás motivovalo k tomu vyskúšať to?

Bola to manželka, kto prišiel s nápadom vyskúšať si niečo takéto. Spočiatku mi to znelo iba ako šialený nápad, ktorý nikdy nezrealizujeme. Po dlhých debatách, počas ktorých naša fantázia pracovala na 100%, však zvíťazila zvedavosť a chuť objavovať niečo nové a vzrušujúce. Zaregistrovali sme sa na stránke klubu, spravili sme si rezerváciu na nasledujúcu akciu a bolo to.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Pixabay/StockSnap/na voľné použitie

Prvá návšteva klubu bola pre nás až taká vzrušujúca, že keď sme po víkende odchádzali domov, celú cestu sme sa o tom rozprávali, a ešte sme si to rozdali v aute na odpočívadle pri diaľnici. (smiech) Stalo sa presne to, čo sme si prečítali na stránke. Naše najdivokejšie sny sa zmenili na nezabudnuteľné zážitky.

„Nie“ naozaj znamená „nie“, a ak sa chcete zabávať a cítiť sa pohodlne, odporúčame ho vždy rešpektovať.

Pár, ktorý sa odhodlá ísť na takúto akciu, to asi musí mať v hlave vysporiadané s neverou a žiarlivosťou, či?