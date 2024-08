Vysvetlenie

Ideálne je nájsť čo najskôr zdravotníkov v areáli, no keď na to nie je čas, zavolaj na číslo 155. Alternatívne môžeš zavolať aj na tiesňové číslo 112, ktoré ťa následne prepojí na zdravotnú službu, no je to pomalší proces.