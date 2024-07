Zdá sa, že niektoré babky sú pre „blaho“ vnúčat ochotné urobiť naozaj čokoľvek. Dokonca na ne aj zavolať kriminálku.

O babkách sa väčšinou hovorí ako o dobrosrdečných stvoreniach, ktoré stmeľujú rodinu. Generačný rozdiel medzi nimi a ich vnúčatami je však nespochybniteľný. Naše čitateľky sa s nami podelili o príbehy, keď sa ich babky zachovali poriadne nevhodne.

Kým niektoré spomienky sú s odstupom času úsmevné, v prípade iných dobrý úmysel babičiek razom naštrbil vzťahy s vnúčatami a aj po rokoch na ich činy a slová zostala trpká spomienka.

Podľa odpovedí našich respondentov nie sú ničím nezvyčajným napríklad narážky na váhu a postavu. Aj dobre mienené rady príbuzných však môžu spustiť vážnejší problém a stáva sa, že si nespokojnosť so svojím telom nesú až do dospelosti. V lepšom prípade to dopadne „iba“ začarovaným kruhom diét, v tom horšom sa u nich, žiaľ, môžu spustiť poruchy príjmu potravy.

Baví ťa naša tvorba? Pridaj sa do klubu Refresher+. Okrem množstva benefitov, ktoré na teba čakajú, získaš neobmedzený prístup k prémiovému obsahu.

V tomto článku si prečítaš: Ako dopadol Rebekin vzťah po tom, čo sa ho babka snažila všemožne zničiť.

Prečo Táni babka strčila do zadku mydlo.

Prečo babka na Petru zavolala kriminálku a z čoho ju obvinila.

K akému prekvapivému záveru vyšetrovania v prípade Petry dospela polícia.

„Moja babka mi na pohľadnicu napísala ‚spomíname na teba‘, ako keby som zomrela,“ podelila sa s nami o svoj zážitok Katka. Iné babky vnúčatá posielajú do kostola, a ak sa nebudú modliť, vyhrážajú sa, že sa s nimi už ani nemusia stretávať.

Okrem „bezbožných“ vnúčat sú pre babky nočnou morou aj deravé rifle. Veronikina babka zobrala veci do svojich rúk a vnučku ráno poriadne prekvapila. „K babke som si zobrala roztrhané rifle, keď som sa ráno zobudila, všetky diery boli zaštopkané,“ napísala.

Najprv Róm, potom Američan

Rebekinej babke sa zasa jej frajer nepozdával pre farbu pleti. Svoje pohoršenie dala najavo už pri prvom stretnutí. „Pred rokom som domov priviedla predstaviť svojho priateľa. Neboli sme spolu ešte dlho. Keďže bolo leto, bol opálený, pekne čokoládový, oproti mne však veľký rozdiel, lebo ja som stále ako stena. Babka mu na pozdrav odpovedala: ‚Jój, Cigančik.‘ Príjemné privítanie...“ začína s povzdychom rozprávanie Rebeka.