Mnohé menšie obce zápasia s vyľudňovaním a týmito ponukami chcú prilákať nových obyvateľov.

Mnohé európske mestá a dediny ponúkajú prisťahovalcom finančný príspevok, ak sa tam rozhodnú presťahovať. Niektoré z týchto príspevkov sa šplhajú až na sumu 30-tisíc eur. Lákavé sumy ponúkajú najmä obce v krajinách na juhu Európy. Obyvateľov však nutne potrebuje aj malebná dedinka vo Švajčiarsku, informuje portál Business Insider, upozornil na to Trend.

Ak uvažuješ o presťahovaní sa do zahraničia, Taliansko ponúka jedinečnú možnosť bývať v malebnom Toskánsku. V rámci programu Residenzialità in Montagna 2024 ti ponúkne štedrý balík peňazí na kúpu domu od 10 do 30-tisíc eur. Viac si o tom prečítaš v našom článku.

Okrem Toskánska však finančný balík ponúka aj talianska Sardínia. Ostrov novým prisťahovalcom ponúka až 15-tisíc eur. Uchádzači sa musia presťahovať do malých miest na ostrove a peniaze minúť na renováciu domu. Španielska Ponga a grécka Antikytéra ponúka prisťahovalcom finančné príspevky od 500 do 3-tisíc eur bez akýchkoľvek podmienok. Stačí sa tam natrvalo presťahovať.

Novým obyvateľov hľadá aj Chorvátsko či Švajčiarsko

Dedina Legrad na severe Chorvátska ponúka na predaj rodinné domy za 13 centov. Záujemca nesmie byť starší ako 45 rokov, nesmie vlastniť žiadnu nehnuteľnosť a musí mať čistý register trestov.

Malá Švajčiarska dedina zase ponúka príspevok zhruba 25-tisíc eur na dospelého a 10-tisíc eur na dieťa. Záujemcovia však musia splniť dôležitú podmienku. Musia byť schopní kúpiť si v malej alpskej dedinke dom v hodnote zhruba 200-tisíc eur.