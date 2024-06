Obľúbený medvedík Paddington s červeným klobúkom sa vracia. V novom traileri zažíva dobrodružstvo v Peru

Obľúbený medvedík a milovník džemu Paddington sa dočká pokračovania. Tentoraz sa vráti k svojej tete Lucy do Peru.

Takmer sedem rokov od vydania posledného filmu Paddington 2 sa do kín chystá ďalší diel. Pod svoje krídla si ho vzala spoločnosť Sony so svojou značkou Columbia Pictures. V Spojenom kráľovstve bude mať premiéru koncom tohto roka a v USA v polovici januára 2025.

Medvedík Paddington sa v treťom pokračovaní vráti na návštevu k svojej tete Lucy, ktorá žije v medveďom domove dôchodcov. Spolu s rodinou Brownovcov zažije dobrodružstvo počnúc amazonským pralesom až po vrcholky hôr v Peru.

Upútavka na tretiu časť odhalila aj nové postavy, ktoré medveď stretne na svojej dobrodružnej ceste. Jednou z nich bude mníška, ktorú dabuje Olivia Colman. Vo filme hrá na gitare a pracuje v medveďom domove dôchodcov.

Ďalšiu novú úlohu si zahrá Antonio Banderas ako kapitán lode. Hugh Bonnevile sa vracia ako pán Brown a Emily Mortimer sa po novom ujme hlasu pani Brownovej. Imelda Staunton zostáva ako teta Lucy a Julie Walters opäť prepožičia svoj hlas pani Birdovej.

V prvom filme sa dozvedeli, ako Paddington našiel svoj domov v Londýne. V dvojke oň medveď takmer prišiel, ale dozvieme sa niečo viac o jeho pôvode. Trojka by teda mala byť podľa režiséra Dougala Wilsona o mieste, kde sa narodil.

„Považovali sme za vhodné, aby sa v treťom filme vrátil do Peru, tentoraz so svojimi londýnskymi priateľmi, a zažil s nimi dobrodružstvo,“ povedal režisér. Zároveň dodal, že návrat do Peru doplní niektoré chýbajúce časti z predchádzajúcich dielov, napríklad Paddingtonov pôvod.