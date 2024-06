Zhorená Putinova chata na Sibíri: v izolovanom komplexe je „mesto“ pod zemou. Putin tu na začiatku vojny ukryl celú rodinu

Začiatkom júna 2024 zachvátil Putinovu chatu v pohorí Altaj požiar. Ide o bývalý kúpeľný komplex, ktorý sa nachádza v horách blízko hraníc s Mongolskom a Kazachstanom. Ruský prezident vlastní mnoho ďalších tajných rezidencií, ktoré majú obrovskú rozlohu.

Putin vlastní mnoho rezidencií vrátane často spomínaného paláca za 2,1 miliardy dolárov pri Čiernom mori. V predchádzajúcom článku sme ťa informovali o požiari, ktorý zachvátil jeho rezidenciu v pohorí Altaj. Tento kúpeľný komplex oficiálne patrí najväčšej ruskej ropnej spoločnosti Gazprom. Návštevníkom je roky neprístupný. Bol prísne strážený ochrankou, v minulosti tu Putin hostil aj bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho.



Putinov údajný jadrový bunker stojí na úbočí hory v okrese Ongudaj a postavili ho tak, že ukryje tisíce ľudí. Ruský historik a politológ Valerij Solovej v čase vypuknutia vojny na Ukrajine vo svojich youtubových videách tvrdil, že Putin vtedy do úkrytu presťahoval celú svoju rodinu.

Ruský prezident vlastní niekoľko luxusných chát. Jedna z nich sa nachádza aj na fínskych hraniciach v oplotenom komplexe, do ktorého by sa zmestilo napríklad celé Monako, a to až dvakrát. V článku si prečítaš, koľko rezidencia stála, aké má vybavenie aj to, čo tam robil Berlusconi. Oblasť je známa aj vďaka sibírskym šamanom, ktorým údajne podľahol aj ruský prezident. Kto mu ceremónie predstavil?

Zdroj: Kramare V Group

Silvio Berlusconi sa pri návšteve Sibíri povracal

Horská nehnuteľnosť sa nachádza v oblasti Altajskej republiky, ktorá je od Moskvy vzdialená viac ako 4000 kilometrov. Okres Ongudaj, kde stojí tajná chata, sídli blízko ruských hraníc s Kazachstanom, Čínou a Mongolskom. Putinova rezidencia je oficiálne registrovaná ako sanatórium ropnej spoločnosti Gazprom, no od vlastníctva Putina bola prísne strážená prezidentskou ochrankou.

V roku 2015 ju navštívil aj bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi, s ktorým mal Putin veľmi blízke priateľstvo. Z návštevy Silvia Berlusconiho vznikli mnohé fotografie, ako si vládni predstavitelia na Sibíri užívajú spoločný čas. Rybárčili, obdivovali krásu krajiny, absolvovali túry a nevynechali ani ochutnávanie miestnej kuchyne.

Ukázalo sa, že taliansky premiér nie je na divokú prírodu zvyknutý, a svoje zážitky zo Sibíri zvestoval lídrovi svojej strany Forza Italia, ktorý ich neskôr prezradil novinárom.