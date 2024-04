V politických názoroch sa s Attilom nezhodujem. Pavol Neruda z Oktagonu zareagoval na kauzu s Renaultom

Pavol Neruda stojí na opačnej strane politického spektra. Zároveň je presvedčený, že si firmy môžu vybrať, s kým a prečo chcú spoluprácu ukončiť.

Spolumajiteľ a promotér organizácie Oktagon MMA Pavol Neruda sa pre Sport.cz vyjadril k téme posledných dní. Konkrétne k politickému presvedčeniu zápasníka Attila Végha a následnému ukončeniu spolupráce zo strany automobilky Renault.

Végh najprv pred voľbami vyjadril podporu prezidentskému kandidátovi Petrovi Pellegrinimu. Dočkal sa však ostrej kritiky niektorých fanúšikov a chrbtom sa mu otočil aj jeho významný sponzor.

MMA zápasník na Instagrame zverejnil mailovú komunikáciu svojho manažéra a firmy Renault. Okrem toho vyhlásil, že ho automobilka trestá za vyjadrenie názoru a celá situácia mu pripomín návrat do čias socializmu.

V politických názoroch sa s Attilom nezhodujem

Na celú kauzu zareagoval aj Pavol Neruda, ktorý sa netají tým, že stojí na opačnom politickom spektre ako Végh. Je presvedčený, že firma má nárok ukončiť spoluprácu s influencerom, s ktorým sa hodnotovo aj názorovo rozchádza. Zároveň si však myslí, že právo na vlastný názor má každý jednotlivec.

„Po prvé, nehovorím za Oktagon, ale len za seba ako súkromnú osobu. Ja sám som volil Ivana Korčoka, takže sa nezhodujem s Attilom v jeho politických názoroch. Ivana som volil, pretože si myslím, že najlepšie reprezentuje slobodu a demokraciu. K týmto hodnotám však patrí právo na vlastný názor a právo tento názor verejne prezentovať. Za Attilom stojím v tom, že môže verejne povedať, koho bude voliť. O tom je predsa demokracia,“ zastal sa Végha.

„Je mi ľúto, že je dnes spoločnosť tak extrémne rozdelená a len ťažko akceptuje názory toho druhého, aj keď sú odlišné. Rovnako tak rešpektujem akúkoľvek firmu, ktorá sa rozhodne ukončiť spoluprácu s influencerom, ak sa jeho názory nezhodujú s hodnotami firmy. Firmy sa kedykoľvek môžu rozhodnúť, koho chcú ako reprezentanta svojej značky a koho už nie,“ dodal Neruda.

Zdroj: Oktagon MMA

Podľa Renaultu by mali byť ambasádori apolitickí

Renault v oficiálnej správe pre Attilu Végha napísal, že jeho ambasádori by mali byť politicky neaktívni, pretože francúzska firma má takto nastavené pravidlá. Žiadny ambasádor by podľa pravidiel firmy nemal verejne prejavovať politický názor, bez ohľadu na to, aký je.

Na zverejnenie celej komunikácie reagovala aj manažérka automobilky Ivana Obadalová.

„Som nesmierne sklamaná neférovosťou manažmentu pána Végha, ktorý bez môjho vedomia zverejnil našu súkromnú internú komunikáciu, kde je vyjadrený aj môj súkromný osobný názor, a ani ma nepožiadal o povolenie na jej šírenie. Preto bol ten mail napísaný tak neformálne a ľudsky, a nie ako oficiálne vyjadrenie našej spoločnosti,“ povedala pre Denník N.