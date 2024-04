George Clooney nechápe, ako môžeme piť teplú borovičku, opisuje stretnutie so sexidolom slovenská herečka

Úspešnú herečku kariéra zaviedla rovno k tým najzvučnejším menám šoubiznisu.

Slovenskú herečku Dagmar Edwards môžeš aktuálne vidieť vo viacerých slovenských aj českých televíznych projektoch. Na Jojke hrá v minisérii Vytoč môjho agenta či v kriminálnej komédii Polícia Hvar na obrazovkách TV Nova. Úlohu získala dokonca aj v pripravovanej tretej sérii Druhej šance. Na konte má však aj spoluprácu so svetovými hviezdami, píše Pluska.

Privátne večierky v Hollywoode aj priateľstvo s Georgeom Clooneym

Úspešnú herečku zaviedla kariéra aj do Hollywoodu, a to rovno k tým najzvučnejším menám. Všetko sa to začalo po návrate z Nemecka, keď v Bratislave získala príležitosť pracovať na nakrúcaní filmu Mierotvorca. Náhoda spôsobila, že sa spriatelila s lámačom ženských sŕdc Georgeom Clooneym.

„Ako filmová asistentka som sa v prvom rade starala o Georgeovo pohodlie, zábavu a náš vzťah sa postupne premenil na priateľstvo. George je veľmi príjemný človek. Vtedy mal 35 rokov a najviac ho zaujímal basketbal, chalani, motorky, autá a dobré jedlo,“ priblížila.

Clooney ochutnal aj slovenskú borovičku. „Požiadal ma, aby som ho aj s chalanmi zaviedla do baru a objednala náš národný alkohol. Čudoval sa, ako môžeme piť teplú borovičku. Ihneď si u barmana vypýtal ľad, zatriasol pohárom ako s profesionálnym šejkrom a už sa pila borovička na ľade,“ spomína Dagmar.

Úsmev Julie Roberts zaplaví celú miestnosť

Po skončení nakrúcania ju Clooneyho osobná asistentka pozvala do Ameriky. Navštívila jeho dom a stretla sa dokonca aj s Juliou Roberts. „Po skončení natáčania som s radosťou prijala pozvanie do Hollywoodu, kde som sa stretla s mnohými slávnymi osobnosťami na privátnych večierkoch a premiérach filmov. Môžem vám s absolútnou istotou potvrdiť, že úsmev Julie Robertsovej je naozaj oslnivý a pri jej vstupe zaplaví celú miestnosť.“

„Po krátkom hollywoodskom pobyte ma pozval k sebe domov, do svojej oslnivej vily na barbecue, kde som sa opäť stretla s jeho kamarátmi hercami. Jeho dom bol plný fascinujúcich artefaktov – od starých áut a motoriek až po podpísané plagáty a lopty basketbalových hviezd na stenách. No jedna vec, ktorá ma prekvapila, bola absencia knižnice,“ spomína Dagmar na návštevu u herca.