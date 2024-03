Najbizarnejšie reality šou: Matky si navzájom balia synov a rodiny zosnulých súťažia, ktorá zorganizuje šialenejší pohreb

Napríklad v jednom diele Best funeral ever rodina usporiadala pohreb v zábavnom parku. Urnu s popolom ich blízkeho povozila na všetkých kolotočoch, aby zosnulému dopriali zážitok, ktorý si kvôli svojmu zdravotnému stavu nemohol dopriať kým ešte žil.

Príde ti Too Hot to Handle ako vyhrotená šou, ktorá predvádza polonahé telá a ide v nej každému účastníkovi len o sex? Tak si predstav, že existujú reality šou, v ktorých sa ľudia zoznamujú úplne nahí.

Aj to je však slabý odvar oproti relácii ukazujúcej staršie dámy ako si navzájom balia medzi sebou svojich potomkov – neskúsených „zajačikov“, pričom niektorí z nich nemajú ani toľko rokov, aby si v požičovni mohli prenajať auto.

Bizár jednoducho priťahuje pozornosť a vedia to aj tvorcovia zábavných šou. Ak patríš medzi ľudí, ktorí krútili hlavou už len pri pohľade na slovenské klasiky ako „Bučkovci“ či „Farmár hľadá ženu“ a asi skalopevne presvedčený, že väčší „cringe“ už nemôže existovať, sklameme ťa. V zahraničí už odvysielali omnoho extrémnejšie programy. V niektorých scenáristi stavili výlučne na nahotu a obscénosti, pri iných doslova kĺzali po hrane morálky.

Naked Attraction: spoznaj svoju lásku podľa tela

Zoznamovaciu reláciu Naked Attraction pravdepodobne netreba nikomu zvlášť predstavovať. Ak by však niekto predsa len nevedel, o čo v nej ide, je to veľmi jednoduché. Účastník si spomedzi šiestich nahých kandidátov hľadá svojho nového partnera ­– a to iba na základe toho, ktorého telo mu príde najatraktívnejšie.

Na to, aby si svoju novú lásku vybral, má šesť kôl – na konci každého z nich musí jedného naháča vyradiť.

Najskôr svojim potenciálnych partnerom, ktorí stoja v inkonických farebných boxoch, uvidí iba nohy po genitálie. Neskôr genitálie a zadok, potom prsia a na takmer úplnom konci výberu aj samotnú tvár. V tomto bode si však bude vyberať už len z posledných dvoch naháčov.

Zdroj: Naked Attraction

Posledná dvojica na konci kola opustí ikonické farebné boxy a človek, ktorý si vyberá, môže podľa prvotnej chémie definitívne určiť svojho partnera. Či si sadnú aj po osobnostnej a nie iba po telesnej stránke, nakoniec ukáže ich spoločné rande, ktoré absolvujú už oblečení.