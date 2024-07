Dopraj si výnimočnú vôňu. Toto sú TOP mužské parfumy na letnú sezónu

V zozname nájdeš diela s podpisom majstrov parfumérov Maison Margiela, Acqua di Parma aj Louis Vuitton. Nájdi svojho favorita.

Parfumy majú pozoruhodnú schopnosť vryť spomienky hlboko do pamäti. Vôňa ťa môže preniesť späť do okamihu, ktorý možno dávno pominul, a to len jediným privoňaním.

Renomovaní majstri parfuméri neustále miešajú nové vône, ktoré korešpondujú s atmosférou vo vzduchu, a inak to nie je ani v letných mesiacoch. V roku 2024 sú trendom šťavnatejšie (ale nie príliš sladké) tóny – sicílske pomaranče, citrusové bergamoty a podobne, ktoré dopĺňajú hlbšie akordy pačuli, jantáru či pižma.

Či už plánuješ obdarovať niekoho výnimočného, alebo si chceš dopriať výnimočnú starostlivosť o svoju pokožku, veríme, že v zozname nájdeš svojho favorita. Nezabudni na to, že jedno, maximálne dve streknutia sú úplne postačujúce.

Tipy a triky na letné módne trendy nájdeš v samostatnom článku, rovnako aj štýly šortiek, ktoré sú v kurze.

Maison Margiela Replica Beach Walk

Na úvod zoznamu sme vybrali ľahkú toaletnú vodu Maison Margiela Replica Beach Walk, ktorá má jemne sladkú, a pritom stále sviežu nôtu, a to vďaka kombinácii bergamotu, šťavnatého citrónu, ružového korenia a exotických kvetinových tónov ylang-ylangu spolu s kokosovým mliekom. V základe cítiť akordy pižma a cédrového dreva, ktoré dodali vôni hrejivosť a hĺbku.

S vôňou Maison Margiela Replica Beach Walk po prvom streknutí pocítiš horúci piesok pod nohami, započuješ šumenie oceánu a prímorskému vánku dovolíš, aby ti schladil tvár. Ak ťa tento opis presvedčil o kúpe, priprav si 60 eur za verziu s objemom 30 mililitrov a navštív niektorý z obchodov parfumérie Douglas. Ide o unisex toaletnú vodu, ktorú si môžeš požičiavať s partnerkou.

Zdroj: Selfridges

Loewe Solo Ella

Pri vôňach s podpisom módnych domov chvíľu zostaneme, a to vďaka dielu Loewe Solo Ella, ktoré je k dispozícii ako parfum aj toaletná voda. Pre nižšiu cenu sme siahli po druhej uvedenej verzii a neľutujeme.

Loewe Solo Ella patrí do kategórie ovocných vôní, ktoré sú toto leto horúcim trendom. Vôňa sa začína fresh kombináciou exotických plodov marakuje a dračieho ovocia, aby si následne zacítil kvetinové tóny pivónie a v závere podľahol čaru santalového dreva, jantáru a sladkej vanilky, ktorá je perfektnou bodkou. Napriek tomu, že ide o toaletnú vodu, má dlhú a nemennú výdrž, čo oceňujeme. Cena za elegantný flakón s objemom 50 mililitrov je približne 85 eur v online obchode Sephora. Parfumová voda stojí 115 eur.

Zdroj: Selfridges

Hermès H24 Herbes Vives

Eso z rukáva počas tohtoročného leta vyťahuje aj módny dom Hermès, ktorý uvádza svoju ikonickú vôňu H24 v novom sviežom šate s podtitulom Herbes Vives. Autorkou vône je parfumérka Christine Nagel, ktorá predstavila svoju víziu parfumu pre aktívneho mladého muža.

Hermès H24 Herbes Vives pripomína vôňu mestského prostredia po výdatnom daždi, a to vďaka kombinácii hravých kvetinových tónov so sladkosťou hrušky a sviežou molekulou Physcool®. Z nášho pohľadu jeden z najlepších parfumov s podpisom francúzskej módnej ikony, ktorý môžeš vlastniť. Flakón s objemom 50 mililitrov tohto tekutého zázraku stojí približne 100 eur v online obchode Douglas.

Zdroj: Selfridges

Acqua di Parma Mirto di Panarea

Dokonalý letný vibe si naladíš aj prostredníctvom toaletnej vody Acqua di Parma Mirto di Panarea z kolekcie Blue Mediterraneo, ktorá obsahuje niekoľko vôní s nádychom morského vzduchu.

Unisex toaletná voda Mirto di Panarea ťa prenesie do krištáľovo čistých vôd a na biele piesočnaté pláže stredomorského pobrežia. Vôňu s drevitými tónmi navrhol parfumér François Demachy, ktorý našiel správny pomer medzi sviežimi akordmi citrónu, borievky a jazmínu s podmanivými prvkami cédrového dreva a myrty.

Sklenený flakón je luxusný a hrubý, pričom je zahalený do tmavomodrej farby a v hre svetelných odrazov evokuje priezračnosť mora. Verzia s objemom 100 mililitrov stojí 155 eur v online obchode Acqua di Parma.

Zdroj: Selfridges

Creed Virgin Island Water

V redakcii patríme medzi veľkých fanúšikov parfumérskeho domu Creed, ktorý je notoricky známy najmä vďaka vôni Aventus. Vo svojom bohatom portfóliu však ukrýva aj ďalšie klenoty vrátane diela Virgin Island Water.

Luxusná parfumová voda z dielní parížskeho ateliéru predstavuje sviežu letnú zmes tropických vôní ostrovov v Karibiku, ktoré sú cestovateľským snom mnohých z nás. Kompozícia Creed Virgin Island Water sa otvára akordmi limety, kokosu, mandarínky a bergamotu. V srdci zacítiš silný zázvor, jazmín, kvety ylang-ylang a ibištek, pričom základ pozostáva z tónov bieleho rumu, pižma a cukrovej trstiny. Celkový dojem z parfumu je citrusový, sladký, svieži a jemne hrejivý.

Flakón zo skla s charakteristickým tvarom a objemom 50 mililitrov môže byť tvoj za 195 eur. Navštív oficiálny online obchod Creed.

Zdroj: Selfridges

Creed Original Vetiver

Parfumérsky dom Creed s históriou, ktorá siaha do roku 1760, má v dnešnom zozname dvojnásobné zastúpenie, a to aj vďaka sviežej aromatickej vôni Original Vetiver.

Creed Original Vetiver v sebe ukrýva všetky vlastnosti rastliny vetiver z Haiti, ktorú dopĺňajú hravé tóny talianskych citrusov, zázvor, bergamot, cédrové drevo či biele pižmo. Každý, kto nosí tento parfum, za sebou zanecháva stopu sviežosti.

Dielo majstrov parfumérov Oliviera a Erwina Creedovcov je na trhu od roku 2004 a stále ide o originálny parfum, vďaka ktorému budeš v centre pozornosti. Cena za 50-mililitrovú fľaštičku v zelených tónoch je 195 eur. Navštív oficiálny online obchod Creed.

Zdroj: Selfridges

Parfums De Marly Perseus

Parfumová voda Parfums De Marly Perseus je mužská citrusová vôňa s drevitými akordmi, s ktorou odštartuješ každý deň naplno. Jediný strek ťa okamžite prenesie do momentu, keď pomedzi stromy vychádzajú prvé slnečné lúče a príroda sa prebúdza k životu.

Vôňu charakterizujú citrusové akordy grapefruitu a srdce lístkov vetiveru, ktoré ožijú v okamihu, keď sa stretnú. Ich sviežosť a neskôr zemitý aspekt doslova elektrizujú pokožku. Na záver vystupujú do popredia rafinované suché dreviny, hrejivé kašmírové drevo a elegantný akord ambry.

Ak ťa tento opis navnadil, navštív online obchod Parfums De Marly, parfum s objemom 75 mililitrov kúpiš za rovných 200 eur. Okrem jedinečnej vône od Juliena Sprechera získaš aj atraktívny flakón, ktorý bude ozdobou tvojej zbierky.

Zdroj: Selfridges

Xerjoff Naxos

Zastúpenie v zozname má aj taliansky parfumérsky dom Xerjoff, a to vďaka vôni s názvom Naxos, pri ktorom by si pravdepodobne čakal ódu na známy grécky ostrov, ale ide o poctu domovine.

Parfumová voda Xerjoff Naxos ťa prenesie do srdca Sicílie, keď vrchné tóny sviežeho bergamotu, citrónu a levandule vedú k hrejivému srdcu škorice, medu a kašmíru. Podľa opisu tvorcov je vôňa presiaknutá dedičstvom, avšak s moderným nádychom.

Xerjoff Naxos z kolekcie 1861 je sladká aromatická vôňa s brilantným závanom čerstvého morského vzduchu, vďaka ktorej si získaš pozornosť každej ženy. Ak nám neveríš, presvedč sa na vlastnej koži a navštív online obchod Xerjoff, kde flakón so zlatými detailmi a s objemom 100 mililitrov kúpiš za 245 eur.

Zdroj: Selfridges

Dries Van Noten Fleur Du Mal

Belgický návrhár Dries Van Noten síce v marci tohto roku opustil vlastný módny dom, ale produkty s jeho menom budú (veríme) cool aj naďalej. Parfum Fleur Du Mal je dielom renomovaného majstra Quentina Bischa, ktorý podľa vlastných slov chcel vytvoriť kontrastnú vôňu plnú nevinnosti, zmyselnosti aj živočíšnosti.

Preskúmaj iskrivé tóny broskyňovej šťavy, jazmínu, osmantu a jantáru, ktoré sú zahalené vo flakóne s originálnym motívom. Stomililitrový parfum kúpiš za 275 eur online obchode Dries Van Noten.

Zdroj: Selfridges

Louis Vuitton Afternoon Swim

Leto 2024 udrelo v plnej sile a s ním ti prinášame aj tip na skvelý parfum Louis Vuitton Afternoon Swim, ktorý je síce veľmi ťažké nájsť v obchodoch módneho domu, ale je dokonalý. Luxusná, šumivá vôňa obsahuje svieže tóny bergamotu, pomaranču a zázvoru, ktoré z tohto diela robia ideálnu voľbu už niekoľko sezón po sebe.

Dielo majstra parfuméra Jacqua Cavalliera Belletruda vzdáva hold práve citrusom, ktoré má obzvlášť rád. V tomto prípade použil vzácny sicílsky pomaranč, ktorého sviežosť s ľahkosťou preniká pomedzi všetky ostatné ingrediencie.

Cena tohto luxusného letného „pižma“ v krásnom flakóne s monogramom LV na vrchnáku je 280 eur v prípade 100-mililitrovej verzie.