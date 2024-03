Hanychová vraj jedlo požuje a vypľuje. Kontroverzná Češka opäť normalizuje nejesť aj niekoľko dní. Je to choré, odkazujú odborníci

Kontroverzia modelky týkajúca sa stravy pokračuje aj v jej podcaste.

Česká modelka a influencerka vo svojom podcaste s Ornellou Koktovou (Agata a Ornella) opäť načrtla tému svojho nezdravého vzťahu k jedlu. Vyjadrenia sa znova stali terčom kritiky. Hanychová je dlhodobo spájaná s nezdravým prístupom k chudnutiu a s prísnymi diétami.

Dvojica influenceriek v podcaste pravidelne rozoberá rôzne osobné a spoločenské témy. Ornella sa nedávno vrátila z drsného ostrova, na ktorom súťažila v šou Survivor, a preto sa v novom diele venovali aj tejto téme.

Koktová so smiechom spomínala na začiatky na ostrove a nedostatok jedla: „My sme proste nejedli niekoľko dní, ale ty si na to zvyknutá.“ Na výroku kamarátky sa zabávala aj Agáta, ktorá je dlhodobo spájaná s kontroverziou týkajúcou sa príjmu potravy. Otvorenie tejto témy mnohých odoberateľov ich podcastu pobúrilo.

Hanychovej nezdravý vzťah k váhe

Fanúšikov Agáta už viackrát pobúrila svojimi postojmi k strave a váhe. Po rozchode s podnikateľom Soukupom sa na Instagrame pochválila, že sa vrátila k cvičeniu, a napísala: „Chceli ste váhu, máte ju mať. Do mesiaca 58 kg, ale vo svaloch, dúfam.“ ozrejmila tiež, že meria 177 centimetrov.

Práve jej miery pobúrili viacerých sledovateľov, ktorí poukázali, že v pomere jej výšky a váhy sú tieto hodnoty nezdravé. Modelka má na Instagrame pevnú sledovateľskú základňu a jej profil odoberá takmer 400-tisíc ľudí. Jej názory preto majú tendenciu negatívne ovplyvniť vzťah jej fanúšikov k svojmu telu a strave.

Jedlo nejeme, ale vypľúvame

O škandál v súvislosti s nezdravým postojom k strave sa nedávno postarala aj Agátina mama, známa česká herečka Veronika Žilková. V talkshow s Tomášom Magnuskom opisovala jej a dcérine stravovacie návyky: „Vieš, ako my s Agátou chudneme? Dáme si to hovädzie s cibuľou, rozhryzieme to a potom to vypľujeme do koša,“ praktiku si aj obhájila: „Dostaneš tú chuť, užiješ si to a nepriberieš.“

Na kontroverzný názor sa jej moderátor spýtal, čo potom deti v Afrike, o ktorých je dlhodobo známe, že žijú v nehumánnych podmienkach, často bez prístupu k jedlu. Na to Žilková odvetila: „Ty máš problém s váhou, ja nie,“ čím uštipačne mierila na moderátorovu postavu.