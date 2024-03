Slovenku Miroslavu uvidíš na Netflixe. V novinke Damsel robila kaskadérku hviezde Millie Bobby Brown

Film sa točil v Anglicku aj Portugalsku, kde Miroslava robila stunt-riding dablerku pre hviezdu zo Stranger Things.

Netflix v piatok predstavil nový film Damsel v hlavnej úlohe so známou herečkou Millie Bobby Brown. V akčnom historickom fantasy trháku si zahrala princeznú Elodie, ktorá bojuje za práva žien. Na filme sa však podieľala aj Slovenka Miroslava, ktorá hviezde zo seriálu Stranger Things robila kaskadérku.

Ako pre Refresher exkluzívne prezradila, film nakrúcali v portugalskom meste Tomar, ktoré bolo kedysi sídlom Rádu templárskych rytierov. Miroslavu oslovil španielsky horse-master, aby prišla robiť do filmu stunt-riding dablérku.

Pri príležitosti dnešnej premiéry dvojhodinovej snímky od Juana Carlosa Fresnadilla na Netflixe nám kaskadérka Miroslava prezradila detaily z natáčania. Práve kvôli dobovému prostrediu to natáčali vysoko v horách, kde účinkujúci jazdili na temperamentých španielských koňoch.

Zdroj: Miroslava Tomšíková archív

„Bolo ťažké vybrať ten správny terén, aby sa kôň nezranil. Mala som scénu, kde som zoskakovala na veľké kamene a musela som si dopredu vypočítať, kam zoskočím, aby som si nevyvrtla nohu. Len viete, keď máte pod sebou pol tony na štyroch nohách, tak ho tam aj musíte naviesť,“ opísala Mirka. Napriek náročným scénam a tenkým kostýmom, ktoré museli nosiť v 4 stupňoch Celzia sa na pľaci nestalo nikomu nič vážne.

Kaskadérku robila princeznej v podaní Millie Bobby Brown, s ktorou sa aj osobne stretla na sete, k priamemu kontaktu však nedošlo. „Ona hrala na jednej lokácii a ja som na druhej robila scény, ktoré uvidíte vo filme“.

Najnepríjemnejšie pre Miroslavu bolo zvyknúť si na riedky vzduch vo vysokohorskom prostredí. Scény, ktoré sa nepodarili, musela zopakovať aj osemkrát a „behať po kamenných schodoch prudko hore“ nie je v takomto prostredí podľa slov Miroslavy nič príjemné.

Zdroj: Miroslava Tomšíková archív

37-ročná Miroslava Kytková Tomšíková okrem iného pracovala aj na filme Uncharted s Tomom Hollandom či Markom Wahlbergom. Ku kaskadérstvu sa dostala cez živé vystúpenia na koňoch, kde zistila, že by sa chcela prostredníctvom práce s koňmi dostať aj do filmového biznisu. To sa jej napokon úspešne podarilo a dnes hviezdi vo viacerých hollywoodskych produkciách.