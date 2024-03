Populárna hororová séria Saw prichádza na Netflix. Nebude však kompletná, prinesie iba niektoré diely

Desať filmov je vonku a jedenásty vo výrobe. Saw je hororová franšíza, ktorá je tu už roky. 14. marca si pár z nich môžeš vychutnať na Netflixe

Podľa nafilmu.cz sa na najzvrátenejší hororový seriál Netflixu, ako ho výstižne prezývajú, môžeš tešiť už v polovici marca. Saw je psychotriler, ktorý vyniká prepracovanými gore atribútmi. Ide o debutový film režiséra Jamesa Wana v spolupráci s hercom a scenáristom Leighom Whannellom.

„Nízkorozpočtový film sa stal senzáciou na filmovom festivale Sundance v roku 2004. Okrem šokujúcich scén ponúkol to najlepšie z nedávnych podobných filmov, najmä thrilleru Seven, hororov ako The Cell a The Bone, ako aj z nespočetného množstva počítačových hier s dobrodružnou tematikou,“ napísal o filme spomínaný filmový portál.

Avšak Netflix neprinesie všetky filmy z tejto série. Ak patríš medzi fanúšikov Saw, môžeš sa tešiť na prvé štyri diely: Saw: Hra o prežitie (2004), Saw II (2005), Saw III (2006) a Saw IV (2007). Na platformu sa dostanú 14. marca. A ak nevieš, ktorú epizódu si máš pozrieť, my v Refresheri sme zoradili epizódy od najhoršej po najlepšiu.