Za Trumpove gýčové tenisky zaplatil neuveriteľných 9-tisíc dolárov. Presvedčil ho jeden detail

„Milujem túto krajinu a som hrdý na to, že som Američan,“ odkazuje neprajníkom Trumpov fanúšik.

Bývalý americký prezident Donald Trump pred pár dňami uviedol na trh vlastnú značku tenisiek, ktoré prezentuje ako unikátny zberateľský kúsok. Takmer okamžite sa našiel nadšenec, ktorý za pár lesklých zlatých tenisiek s jeho podpisom zaplatil závratnú sumu, píše Complex.

Uvádzacia cena tenisiek Never Surrender Hi-Tops bola necelých 400 dolárov. Okrem žiarivej zlatej farby už na prvý pohľad upútajú detailom americkej vlajky a písmenom T. Ukázalo sa, že jeho obdivovatelia sú za ne ochotní zaplatiť oveľa viac.

Trumpov podpis cenu navýšil o tisíce

Trumpov podporovateľ za model s jeho podpisom s veľkou ochotou zaplatil 9-tisíc dolárov. Majiteľom luxusných topánok sa stal Roman Sharf, pôvodom z Ukrajiny, ktorý sa na sociálnych sieťach preslávil predajom luxusných hodiniek a virálnymi videami o vzácnych kúskoch.

Na najväčšej prehliadke tenisiek Sneaker Con vo Filadelfii sa zúčastnil aj so svojím 20-ročným synom Marcusom, ktorý zrejme po otcovi zdedil podnikavé vlohy. Napriek mladému veku už prevádzkuje vlastnú firmu Hyp Miami, zameranú na predaj zberateľských tenisiek.

Sharf na Instagrame zverejnil video s teniskami a v príspevku sa zmienil aj o tom, že stratil niekoľko fanúšikov aj zákazníkov, ktorým sa nepáči, že podporuje Trumpa. On si však stojí za svojimi názormi a USA je vďačný za to, že ho prijali ako chudobného prisťahovalca a dali mu možnosť stať sa tým, kým chce byť. „Milujem túto krajinu a som hrdý na to, že som Američan,“ napísal.