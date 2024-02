Gábor Boráros chce zápasiť v Clash of the Stars. Prezradil aj meno zápasníka, s ktorým by sa v klietke pobil

Po škandále s podplácaním ho čaká zápas v Rusku. Podľa jeho slov by sa však chcel vrátiť na domovskú scénu.

MMA zápasník Gábor Boráros sa vracia do klietky. Podľa webu mmafanatik.eu by sa mal najbližšie predstaviť na zápase v Moskve pod záštitou ruskej organizácie ACA, s ktorou len minulý mesiac podpísal zmluvu.

Dokonca sa vyjadril, že by mal záujem byť súčasťou kontroverznej organizácie Clash of the Stars (COTS), ktorá je známa pre bizarné zápasy influencerov, ale aj hendikepovaných ľudí.

Hlavným dôvodom, prečo aktuálne dlhé mesiace nezápasil a napokon prestúpil do ruskej ACA, bol škandál súvisiaci s údajným podvodom, v rámci čoho s ním prerušili spoluprácu nielen sponzori, ale aj organizácia Oktagon MMA a Fabriq MMA.

Odkedy sa predviedol v klietke naposledy, už uplynulo veľa času a zápasník sa tak nevie dočkať ďalšieho zápasu. „Príprava musí byť veľmi brutálna a kvalitná. Dáme do toho veľmi veľa, motiváciu aj inšpiráciu mám, čakal som dosť dlho. Nebudem sa v príprave šetriť a dám do toho všetko,“ vysvetlil v rozhovore pre Netky.sk ešte koncom januára. Boráros tvrdí, že plánuje podstúpiť kľúčovú časť prípravy v posilňovniach OFA a Spartakus Fight Gym.

Chce sa vrátiť na domovskú scénu

Aj keď je momentálne v procese náročných tréningov na svoj premiérový zápas v novej organizácii, nevylučuje návrat domov. Na sociálnej sieti svojim sledujúcim odhodlane sľúbil, že sa „nikdy nevzdá“ a po skončení zápasu sa bude zameriavať na comeback na slovenskú, českú, ale aj maďarskú scénu.

Keďže ho odmietla najprestížnejšia československá organizácia Oktagon, mnohých zaujímalo, kde by zápasník po návrate pôsobil. Najnovšie sa jeho meno skloňuje práve v spolupráci s českou Clash of the Stars. „Ja by som šiel aj do Clash of the Stars, mal by som záujem,“ uviedol Boráros.

Zápasník sa vyjadril aj k rôznym fanúšikovským teóriám a v živom vysielaní na Instagrame prezradil, proti komu by sa v klietke najradšej postavil. Sledujúcich prekvapil, keď povedal, že by si rád opäť zmeral sily s Václavom „Baba Jaga“ Mikuláškom, ktorý sa na CTOS turnaji predstavil len minulý týždeň.

„Naposledy sme spolu aj boxovali, a to som dostal ponuku. Bola narýchlo, a to som nemal čas ani na poriadnu prípravu. Aj tak som to odboxoval, a keby som mal ďalšiu možnosť, tak by som s ním šiel znova,“ vysvetlil na sociálnej sieti.