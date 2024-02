Doja Cat vzbudila pohoršenie na červenom koberci Grammy. Pred objektívy vyšla s odhalenými bradavkami

Polonahá raperka pohoršila divákov svojím vyzývavým outfitom.

Raperka a speváčka Doja Cat si tento rok na odovzdávaní cien Grammy neodniesla žiadnu sošku, no aj napriek tomu sa jej podarilo na seba strhnúť pozornosť objektívov. Môže za to jej vyzývavý outfit v podobe priesvitných korzetových šiat s odhalenými bradavkami. Ten doplnila červenými topánkami na opätkoch a výraznými Prada okuliarmi, upozorňuje People.

Šaty bez ramienok, ktoré mala od dizajnérky Dilary Findikoglu, do značnej miery odhaľovali jej potetované telo vrátane pútavej gotickej katedrály na hrudi. Diváci si nemohli nevšimnúť jej radikálnu zmenu a nové tetovania. Doja si dala „nakresliť“ meno návrhárky svojich priesvitných šiat priamo na čelo.

Jej tenké obočie, sýtočervený rúž a linky na očiach s okuliarmi pripominali učitelský look a rozhodne jej pridali o pár rokov navyše. Odvážna voľba raperky pobúrila verejnosť a zatiaľ nie je známe, ako sa k nahote vo vysielaní Grammy postaví americká Federálna komisia pre komunikáciu (FCC), píše Vogue.

Doja Cat získala tento rok nominácie za najlepší popový sólový výkon za skladbu Paint the Town Red či najlepší melodický rapový výkon a najlepšiu rapovú skladbu za pesničku Attention. Za svoju kariéru má na konte celkovo 19 nominácií a domov si odniesla jednu sošku v roku 2022, keď vyhrala spolu so SZA za najlepší výkon popového dua/skupiny za skladbu Kiss Me More.