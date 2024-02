VIDEO: Polícia počas odovzdávania cien Grammy zadržala známeho amerického rapera. Pred zajatím stihol získať tri sošky

Amerického rapera Killera Mikea v nedeľu zadržali policajti počas odovzdávania hudobných cien Grammy v Los Angeles. Umelec získal na ceremónii pred zadržaním tri ocenenia. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Zábery zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú, ako policajti vyvádzajú z arény Crypto.com rapera v putách po radostných chvíľach, ktoré zažil na tohtoročnom odovzdávaní cien Grammy.



Hovorca polície potvrdil, že raper bol zadržaný na ceremónii v Los Angeles v dôsledku hádky. Ďalšie detaily však neuviedol. Zástupcovia umelca sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrili.



Michael Santiago Render (48), známy pod prezývkou Killer Mike, získal na nedeľnom odovzdávaní cien Grammy ocenenia za najlepší rapový album, najlepšiu rapovú pieseň a najlepší rapový výkon.

