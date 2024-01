Mandalorian a Grogu dostanú film v kinách. Seriál si dáva pauzu

Kto bude režírovať a kedy sa film dostane do kín?

Spoločnosti Lucasfilm a Disney oznámili, že štvrtej série The Mandalorian sa fanúšikovia Star Wars tak skoro nedočkajú. Namiesto nej sa začne už tento rok nakrúcať celovečerný film s názvom Mandalorian & Grogu.

Režírovať bude Jon Favreau, ktorý sa postaral aj o viaceré epizódy seriálu a má na konte aj réžiu hraného Levieho kráľa či prvých dvoch Iron Manov.

Po tomto filme by mal nasledovať ďalší, ktorý spojí príbehy a postavy z ostatných Star Wars seriálov (Ahsoka, Boba Fett). Odhaduje sa, že veľkým záporákom bude admirál Thrawn z prvej série Ahsoka a ostatní hrdinovia sa proti nemu spoja v štýle The Avengers. Lucasfilm ohlásil aj to, že súčasný šéf výroby Star Wars produkcie Dave Filoni už pracuje na druhej sérii Ahsoka.