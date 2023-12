Všetko o životnom poistení. Prečo a kedy uzatvoriť životnú poistku?

Prečo je životné poistenie dôležité a kedy sa ho oplatí uzatvoriť?

Ľudia sú priam zahltení rôznymi druhmi poistenia. Niekedy majú pocit, že z každej strany sa na nich valia informácie o nutnosti poistenia a cítia sa pod nátlakom. Takmer každý má poistenú domácnosť, povinné je poistenie vozidla, poistiť sa musíte v rizikovom zamestnaní pre prípad spôsobenia škôd. Takto by sme mohli pokračovať ešte dlho, ale pravda je taká, že nie je nič cennejšie ako život. Preto by malo byť životné poistenie pre každého prioritou.

Čo je životné poistenie?

Mnohí ľudia si mýlia životné poistenie s inými druhmi poistenia, a to hlavne preto, že tento typ poistenia sa zvykne ponúkať ako hybridný produkt. Ide napríklad o investičné životné poistenie alebo kapitálové životné poistenie.

Klasické životné poistenie nie je o sporení či zhodnocovaní peňazí, ale o ochrane vášho príjmu v prípade zhoršenia vášho zdravia či zdravia vašich blízkych. Je o zabezpečení a istote, že pri nečakaných udalostiach bude postarané o vás a o vašich blízkych. Čo to znamená?

Životné poistenie pokrýva riziká spojené s ochorením, so zranením, s invaliditou a úrazy spojené s trvalým poškodením zdravia. Pri všetkých uvedených udalostiach vám bude vyplatená dohodnutá poistná suma podľa platnej zmluvy.

Prečo sa životné poistenie oplatí?

Rizikové životné poistenie sa oplatí preto, lebo dokáže pokryť všetky nečakané životné udalosti spojené so zdravím poisteného. Nie je určené len pre živiteľa rodiny alebo dospelé osoby, ale pre všetkých členov domácnosti od detí až po seniorov. Toto poistenie sa využíva, keď poistený ochorie alebo sa zraní. Oceníte ho pri dlhodobej práceneschopnosti.

Zdroj: Pexels/RODNAE Productions

Zachráni finančnú situáciu vás a rodiny, keď sa stanete invalidným dôchodcom. Uhradí liečebné náklady člena rodiny, na ktorého meno bolo poistenie uzatvorené. Všetky tieto situácie dokáže len málokto finančne zvládnuť bez životného poistenia.

Kedy uzatvoriť životné poistenie?

Najlepšie životné poistenie je to, ktoré ste uzatvorili pre svoje dieťa do veku jedného roka. Pozor na to, že musí ísť o vek do dovŕšenia roka života dieťaťa. Každým ďalším dňom sa splátky životného poistenia zvyšujú. Zdá sa vám absurdné, že poistíte také malé dieťa? Choroba si nevyberá, a ak vaše dieťa závažne ochorie, budete ďakovať, že máte financie na jeho nákladnú liečbu.

Mnohí ľudia sa rozhodnú pre životné poistenie až po tom, ako ochorejú, založia si rodinu alebo si zoberú hypotéku. Na všetky tieto aspekty berie poisťovňa ohľad a splátky sa vám zvyšujú. Preto s poistením neváhajte a rozhodnite sa pre jeho uzatvorenie čo najskôr.

Gabriela Haraus Špirlová, špecialistka na životné poistenie v PROSIGHT Slovensko, odporúča: „Pri svojej každodennej práci stále komunikujem, že ideálne je poistiť sa, kým sme ešte zdraví a mladí, vtedy nás to aj vychádza mesačne najlacnejšie. Myslím si, že jednou z prvých vecí, ktoré by mal riešiť mladý človek s nástupom do svojej prvej práce, je vytvorenie kvalitného životného poistenia. Potom vieme ďalej s touto poistnou zmluvou pracovať a robiť už len nadstavbu poistenia na kvalitnom základe. Práve v tomto mladom veku môže kvalitnejšie poistenie stáť aj len okolo 25 € mesačne.“

„Ako veľkú chybu vnímam to, že mladí ľudia ši častokrát myslia, že sú poistení, pretože majú svoje ešte detské poistky, no neuvedomujú si tie nízke poistné sumy. Za 25 rokov sa môže veľmi zmeniť. Samotná hodnota peňazí už nemusí stačiť, poistné plnenie vo výške napr. 3,32 € na deň, čo bolo niekedy 100 Sk a bolo to pre mnohých klientov postačujúce, je už na dnešnú dobu dosť málo. Tiež si neuvedomujú, že im chýbajú základné pripoistenia, ako je napr. PN, ktoré logicky nevieme poistiť v detskom období. Ak sa na toto zabudne, časom prichádzajú rôzne diagnózy, menej vážne, ale aj závažnejšie, a je už potom veľmi ťažké zabezpečiť klientovi komplexné poistenie,“ konštatuje špecialistka na životné poistenie.

Zdroj: Pexels/Karolina Grabowska

Pozor na zvyšujúce sa splátky

S obdobím vhodným na uzatvorenie životnej poistky súvisí splátka poistného. Ak uvažujete o uzatvorení životného poistenia, je dôležité vedieť, že každý rok poistné narastá. Poisťovne totiž berú do úvahy riziko úmrtia, ktoré sa zvyšuje s vekom. To znamená, že čím neskôr si uzatvoríte životné poistenie, tým vyššiu sumu budete musieť platiť. Ak ste už utrpeli závažné zranenie, ktoré poškodilo vaše zdravie, alebo ste boli vážne chorí, zmluva bude obsahovať aj rôzne výluky s ohľadom na váš vek, zdravotný stav, rizikové činnosti, fajčenie, nadváhu a profesiu, ktorú vykonávate.

Čo si všímať pri výbere životného poistenia?

Rizikové životné poistenie ponúka ako svoj produkt každá komerčná poisťovňa. Pre laika môže byť veľmi zložité sa vyznať v tom, či sa dané poistenie oplatí. Ak si nie ste výberom poisťovne istí, obráťte sa na finančného sprostredkovateľa. Vďaka komplexnosti a informovanosti sprostredkovateľa dokážete jednotlivé ponuky poisťovní porovnať.

Ktoré parametre je dôležité overiť pri uzatváraní životnej poistky?

Výška poisteného krytia. Reálne zvážte nastavenie sumy poistného krytia, ktoré by dokázalo pokryť výdavky v prípade nečakanej udalosti. Možné je zvoliť dynamizáciu poistenia, t. j. krytie sa bude zvyšovať s ohľadom na infláciu a spoločenskú situáciu.

Splátky poistného. Ak nie je váš príjem vysoký, môžete životné poistenie platiť mesačne. Avšak výhodná je aj ročná či štvrťročná splátka. Rozvrhnutie splátok je len na vás.

Výluky. Overte si v danej poisťovni, čo všetko životná poistka zahŕňa a aké sú výluky z poistenia.

Čakacia lehota. Ide o čas, po ktorý musíte čakať na plnenie poistného krytia.

Poistné krytie. Overte si, čo všetko poistenie zahŕňa. Malo by ísť o toto minimum: práceneschopnosť, hospitalizácia, náklady na liečbu, chronické ochorenia, úmrtie, trvalá či čiastočná invalidita.

Možnosti doplnkového poistenia. Samozrejme, že poistné krytie môže byť aj oveľa širšie v závislosti od poisťovne. Najčastejšie sa ľudia rozhodnú pre hypopripoistenie, ktoré pokryje v rôznych situáciách splátky hypotekárneho úveru. Zaujímavé je preplatenie nákladov po chirurgickom zákroku (odškodné, doliečenie).

Zároveň je možné niektoré riziká z poistenia vylúčiť. Je len na vašom uvážení, ktoré riziká sú pre vás podstatné.

„Veľmi často prehliadanou výhodou životného poistenia sú aj rôzne asistenčné služby poisťovní. Na slovenskom trhu máme poisťovne, ktoré vám vedia v cene poistenia sprostredkovať druhý lekársky názor či v prípade poistnej udalosti vám takisto v cene poistenia dokážu zabezpečiť napr. upratanie domácnosti, postráženie detí, spraviť nákup alebo vás jednoducho odviesť na vyšetrenie. Určite toto nemá byť hlavný parameter pri výbere poistenia, ale už keď sa vyberie konkrétna poisťovňa, nezabudnite sa pýtať aj na to, čo máte zahrnuté v rámci asistenčných služieb,“ radí Gabriela Haraus Špirlová.

Zopár rád na záver

Rizikové životné poistenie môžete uzavrieť na jednu osobu v rodine – napríklad na živiteľa rodiny, ale odporúčame poistiť všetkých členov domácnosti. Nielenže budete mať istotu, že ste maximálne zabezpečení, ale získate aj zľavy, ktoré poisťovne ponúkajú v prípade rodinného poistenia. V niektorých prípadoch ide o úsporu až 30 %. Zľavu na poistení získate vďaka mesačnej splátke poistenia.

Na životnom poistení nešetrite, splátka by sa mala pohybovať okolo 5 % vašej čistej mzdy. Nedajte sa poisťovňou zlákať na uzatvorenie kapitálového alebo investičného životného poistenia. Ide o nevýhodné produkty s vysokými poplatkami a s neistými výsledkami.