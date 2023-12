Kid Cudi získal magisterský titul v módnom odvetví. V emocionálnom príspevku na Instagrame ocenil aj svoju mamu

Kid Cudi urobil v módnej kariére ďalší krok.

Kid Cudi získal čestný titul magistra módneho dizajnu na univerzite Istituto Marangoni Miami. V piatok svoj úspech zdieľal na instagramovom účte. Pod fotografiou, na ktorej je v talári spolu so svojou matkou, sa Cudi pozastavil nad „prestížnou poctou“, píše HNHH.

„Človeče, slová naozaj nedokážu vyjadriť to, ako sa v tejto chvíli cítim. Som šťastný, cítim sa úplný, dokončený, overený, všetky veci, ktoré prinášajú obrovskú radosť. Moja mama, ktorá prežívala tento moment so mnou, bola všetkým. Bola to taká špeciálna spomienka, ktorú budeme mať spolu navždy,“ uviedol na Instagrame.

View this post on Instagram A post shared by Willis (@kidcudi)

„Nikdy som nešiel cez žiadne pódium. Získal som maturitu na strednej škole a (bol som) iba rok na vysokej škole. Moja mama ma konečne videla dosiahnuť to, čo som si myslel, že nikdy neurobím. A bolo to krásne. Ďakujem celej fakulte a študentom za to, že mňa a moju rodinu a priateľov privítali s otvorenou náručou a ocenili ma prestížnym titulom,“ napísal 39-ročný čerstvý magister.

View this post on Instagram A post shared by Willis (@kidcudi)

Raperov titul z módy prišiel po tom, čo nedávno uviedol na trh svoj brand Members of the Rage. Škola tvrdí, že Cudi má v úmysle darovať výťažok z pop-upu do ich štipendijného fondu.

„Tento čestný titul od Istituto Marangoni Miami oceňuje Scottove (Kid Cudi) úspechy a víziu pri formovaní scény modernej módy a luxusu s Members of the Rage. Je pre nás cťou predstaviť to svetu módy na celej zemi a zároveň je to vyhlásenie o neustálom úsilí o vzdelávanie v oblasti módy a dizajnu. Je to budúcnosť a súčasnosť kreativity,“ uviedla univerzita na svojej oficiálnej stránke na Instagrame.