Nový Pán a pani Smithovci: Donald Glover a Maya Erskine sú chladnokrvní vrahovia. V čom bude seriál odlišný od filmu?

Slávny film Mr. and Mrs. Smith sa stáva seriálom. Kedy vyjde a o čom bude?

Slávny akčný film Pán a pani Smithovci (Mr. and Mrs. Smith) s Angelinou Jolie a Bradom Pittom sa transformuje do seriálovej podoby. Tvorcovia však upravili jeho premisu. V seriáli budú o svojich prácach nájomných zabijakov vedieť vopred a zosobášia sa, aby mali lepšie krytie. Od začiatku budú spoločne pracovať na vraždení a špiónskych akciách.

Nové verzie postáv stvárnili Donald Glover (Atlanta) a Maya Erskine (PEN15). Ďalšie postavy si zahrali špičkoví hollywoodski herci ako Paul Dano (The Batman), John Turturro (The Night Of), Parkey Posey (Beau is Afraid) Sarah Paulson (Ratched), Wagner Moura (Narcos), Alexander Skarsgård (Succession), Eiza Gonzalez (Baby Driver) či Ron Perlmann (Hellboy).

Pán a pani Smithovci majú premiéru na Amazon Prime Video už 2. februára 2024. Seriál vytvorili Donald Glover (Atlanta) a Francesca Sloan (Atlanta, Fargo). Prvé dve epizódy zrežíroval talentovaný Hiro Murai (Atlanta).