Populárne fitnescentrum otvára novú pobočku v Lamači: ponúka jedinečné stroje na cvičenie, ktoré nikde inde nenájdete

Máme tu december a s ním príchod tmavých sychravých dní, keď pomaly odzváňa outdoorovým aktivitám.

Vtedy je ideálne zájsť do fitka. Nemoknúť a nemrznúť niekde vonku, ale komfortne si zacvičiť v príjemnom fitku s motivačnou atmosférou. Takom, kde sa po tréningu ešte môžete ponoriť do horúcich vôd vírivky alebo sa prehriať v saune. Navštívte 365 Fit&Co. Najnovšie ich nájdete nielen v Eurovei, ale aj v OC Galéria Lamač. Čo si pre vás pripravili?

Vitajte v 365 Fit&Co

Na recepcii vás privíta priateľský personál, v šatni to vonia čistotou a vo fitku na vás čaká rozľahlý priestor plný kvalitných strojov na cvičenie. Ubehne vám tu hodina aj dve ani nebudete vedieť ako…

Zdroj: Fit&Co

Top stroje na cvičenie v Lamači

V pobočke v Lamači budete mať jedinečnú možnosť zatrénovať si ako prví na Slovensku na strojoch americkej prémiovej značky Precor. Na svoje si prídu priaznivci kardio- i silových cvičení, k dispozícii je aj priestranná funkčná zóna.

Zdroj: Fit&Co

Exteriér na spestrenie fitnes aktivít v Eurovei

Ak vás omrzí interiér, máte vstup voľný aj na terasu. Aj tu na vás čakajú rôznorodé stroje a konštrukcie vhodné na street workout, funkčný tréning, freeletics, klasický fitnes. A nezabudnite ani na strečing, taký dôležitý po akomkoľvek tréningu. Počas neho sa môžete kochať výhľadom, ktorý terasa ponúka.

Nechajte sa viesť profesionálmi

Nie ste si istí, či vykonávate jednotlivé cviky správne? Zišiel by sa vám niekto, kto by vám zostavil cvičebný plán na mieru? Alebo jednoducho len potrebujete nad sebou pevnú ruku? Stavte na trénerský tím zostavený z odborníkov vo viacerých oblastiach. Individuálnym prístupom vám pomôžu tréningom zlepšiť fyzický a zdravotný stav aj sebavedomie. Poradia pri zostavení jedálnička a nastavení stravy. Svoj progres môžete priebežne sledovať vďaka meraniu na In Body váhe.

V skupine to ide ľahšie

Neradi cvičíte sami? Chýba vám motivácia? V 365 Fit&Co je možnosť aj skupinových tréningov pod vedením skúsených trénerov. Zabavte sa cvičením a zároveň sa naučte niečo nové. Spoznajte nových ľudí a už to pre vás nebude len o spaľovaní kalórií či tvarovaní postavy, ale aj o športovej socializácii.

Zdroj: Fit&Co

Po tréningu sa treba odmeniť

Žiada sa vám hneď po cvičení regenerácia? Nemusíte chodiť ďaleko. V Eurovei máte hneď poruke saunu či kryokomoru. Na terase na vás čaká relax zóna s vírivkami. Navyše obe fitnescentrá, v Eurovei i v Lamači, sú súčasťou obchodných centier, tak komu ostane energia, môže sa za námahu odmeniť nejakými peknými novými vecičkami.

Zacvičiť si do nového fitka 365 Fit&Co v OC Galéria Lamač môžete prísť už od 16. decembra. Hádam stihnete zopár produktívnych návštev ešte pred Vianocami. :) Čakajú na vás nové moderné priestory upgradnuté ešte o level vyššie, s dôrazom na potreby klienta. Príďte ich vyskúšať.