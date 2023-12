Taylor Swift sa stala osobnosťou roka podľa časopisu Time. Jej konkurenciou bol Vladimir Putin či bábika Barbie

Americký týždenník Time v stredu vyhlásil ocenenie Osobnosť roka. Stala sa ňou americká speváčka Taylor Swift. Zaradila sa tak k Barackovi Obamovi, Elonovi Muskovi či Adolfovi Hitlerovi.

Taylor Swift sa stala osobnosťou roka podľa amerického časopisu Time. Vystriedala tak ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Taylor Swift mi rozpráva príbeh, a keď vám Taylor Swift rozpráva príbeh, počúvate ju, pretože viete, že to bude dobrý príbeh – nielen preto, že mala výnimočný život, ale aj preto, že je výnimočná rozprávačka,“ vysvetľuje šéfredaktor časopisu Time Sam Lansky dôvody tohtoročného ocenenia Osobnosť roka.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený TIME (@time)

Speváčka tento rok vydala znovu nahrané staršie albumy Speak Now a 1989. „Predstavte si, že Picasso namaľuje niečo, čo namaľoval pred niekoľkými rokmi, a potom to obnoví dnešnými farbami,“ povedal pre Time Lucian Grainge, generálny riaditeľ nahrávacej spoločnosti. Film, ktorý vznikol ako záznam turné Eras Tour, tento rok vtrhol do kín po celom svete a rozbil rebríčky návštevnosti.

Taylor Swift zvíťazila napriek silnej konkurencii. Medzi nominovanými na tohtoročné ocenenie boli ruský prezident Vladimir Putin, čínsky prezident Si Ťin-pching, britský kráľ Karol III. či šéf ChatGPT Sam Altman. Jednou z nominovaných bola dokonca bábika Barbie.