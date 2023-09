VIDEO: Modelka oblečená do gigantickej huňatej gule sa stratila na móle. Sam Smith ju elegantne odkopol z cesty

Dramatické predstavenie kolekcie Christiana Cowana na jar/leto 2024 prinieslo niekoľko vtipných momentov, o ktoré sa postarala obrovská chlpatá guľa.

Spevák Sam Smith počas parížskeho týždňa módy vystúpil na prehliadke dizajnéra Christiana Cowana. V obrovskom kožušinovom kabáte a klobúku spieval do kožušinového mikrofónu. Dramatické predstavenie kolekcie Christiana Cowana na jar/leto 2024 však prinieslo aj niekoľko vtipných momentov.

O tie sa postarala modelka s gigantickou chlpatou guľou, ktorá sa zmätene pohybovala po priestore a niekoľkokrát narazila do ľudí a vecí. Po neistom úvode si to nevidiac namierila na móle rovno do Smitha spievajúceho na pohyblivom pódiu. Spevák ju postrčil a nasmeroval, no tým sa jej strastiplná cesta mólom neskončila.

Už o chvíľu totiž nabúrala do divákov sediacich v prvom rade. Aj oni sa ju snažili nasmerovať, v závere cesty však ešte nabúrala do oltára katedrály a s celou gigantickou chlpatou guľou sa pod schodmi zrútila. Tentoraz jej už na pomoc pribehli zamestnanci a odviedli ju do backstageu.