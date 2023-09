Na jeseň sa rozbieha úžasná seriálová sezóna. Tieto novinky nás prilepia k televízorom a budú najkvalitnejšie

Jesenná sezóna ponúkne originálne seriály, ale aj očakávané pokračovanie či spin-offy známych značiek. Na ktoré seriály by si sa mal tešiť najviac a prečo?

Jesenná sezóna ponúkne desiatky nových seriálov na streamingových službách a televíznych staniciach. Na ktoré z nich sa tešíme najviac a ktoré sú už teraz najočakávanejšie?

Castlevania: Nocturne – 29. september (Netflix)

Štyri série animovaného seriálu Castlevania si na Netflixe našlo množstvo divákov vďaka kvalitnej animácii, sympatickým postavám a adrenalínovej akcii. Trevor Belmont tam spoločne so svojimi priateľmi bojoval proti upírom a iným príšerám. V spin-offe Nocturne s nimi bude bojovať jeho potomok Richter Belmont.

Dej sa bude odohrávať 300 rokov po pôvodnom seriáli, konkrétne v roku 1792 počas Francúzskej revolúcie. Trailer ukazuje súboje s príšerami a krvou nasiaknuté zbrane ľudí bojujúcich o život.

Gen V (The Boys spin-off) – 29. september (Amazon Prime Video)

Príbeh spin-offu Gen V sa odohráva medzi udalosťami tretej a pripravovanej štvrtej série The Boys. Aj v Gen V budú hlavnými postavami superhrdinovia, tentokrát však pôjde o tínedžerov na vysokej škole.

Gen V môže byť akýmsi mixom Euphorie a The Boys. Ak sa divákom páčila akcia v The Boys, brutálne scény a súboje v spojení s originálnymi superschopnosťami, Gen V ich môže zaujať.

Loki, 2. séria – 6. október (Disney+)

Loki je zatiaľ jediný seriál od Marvelu, ktorý dostal druhú sériu. Tá má byť ešte mysterióznejšia a chaotickejšia ako tá prvá. Loki v nej „fázuje“, stráca fyzickú hmotu a cestuje naprieč časom a priestorom. Ak to nezvládne, bude to znamenať veľké problémy nielen pre neho, ale aj celý svet Marvelu. V nových častiach bude aj Sylvie (ženský Loki), Kang (Jonathan Majors) z Ant-Man 3 či agent Mobius (Owen Wilson).

The Fall of the House of Usher – 11. október (Netflix)

Mike Flanagan vytvoril a zrežíroval pre Netflix seriály, ako The Haunting of Hill House, The Haunting Of Bly Manor, Midnight Club či Midnight Mass. Úspech a kvalitu The Haunting of Hill House už nedokázal napodobniť. Jeho hororové, mysteriózne seriály sú však stále veľkým lákadlom, a tak sa diváci tešia aj na Pád rodu Usherovcov.

Príbeh je o skorumpovanom šéfovi farmaceutickej spoločnosti, ktorý pyká za svoje hriechy krutým spôsobom – jeho deti začínajú zomierať brutálnym spôsobom.

Lessons in Chemistry – 13. október (Apple TV+)

Oscarová Brie Larson (Captain Marvel) stvárnila v minisérii Lessons in Chemistry vedkyňu Elizabeth Zott. Dej sa odohráva v 50. rokoch minulého storočia, keď Elizabeth vyhodia z vedeckého projektu. Keďže miluje varenie, získa pozíciu moderátorky kuchárskej show. Vďaka jej vystupovaniu si ju obľúbia ženy po celom svete, ktoré Elizabeth začne inšpirovať.



Počas vysielania ženy motivuje a odkazuje na neférové zaobchádzanie so ženami. Hoci sa to jej televíznym šéfom nepáči, pretože sú mizogýnni muži, Elizabeth pokračuje v pravidelnom kritizovaní politického a spoločenského postavenia žien nielen v USA.

Rick and Morty – 15. október (HBO Max)

7. séria obľúbeného animovaného seriálu bude pre mnohých divákov zlomová. Hlavný herec, ktorý prepožičiaval svoj hlas viacerým postavám vrátane Ricka a Mortyho, totiž v nových častiach nebude. Justina Roilanda, jedného zo spolutvorcov seriálu a hlavného herca, totiž vyhodili pre obvinenia zo sexuálneho obťažovania.

Rick a Morty tak dostanú nový hlas, no na scenároch a kvalite seriálu by sa nič iné nemalo zmeniť. Tvorcovia neprezradili, o čom bude príbeh, ale majú sa vrátiť viaceré obľúbené postavy z predošlých sérií. Aj tá nová bude plná originálnych sci-fi nápadov, humoru a multivesmírnych svetov.