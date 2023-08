Jason Statham a Megan Fox si mýlia Expendables 4 s pornom. V akčnom filme budú popri zabíjaní nepriateľov vášnivo sexovať

Expendables 4 dorazí do kín už v septembri a bude to zase raz poriadne krvavá akčná jazda.

Expendables 4 premiéruje v slovenských kinách 21. septembra 2023. Najnovší trailer má za úlohu fanúšikov série ubezpečiť, že sa vracia ku koreňom. Trojka bola totiž hodnotená ako PG-13 film, takže bez krvi, nadávok či sexu, aby ju mohli vidieť aj tínedžeri. Sčasti to mohlo za to, že snímka prepadla (ako kasovo, tak v recenziách). Štvorka tak bude znova tvrdé R-ko pre dospelých.

Bohužiaľ, krvavé údery a brutálne scény sú výsledkom počítačových efektov, ktoré sú až príliš priehľadné a kazia dojem z akcie. Film môže byť stále milým prekvapením. Hlavnú rolu v ňom bude mať Jason Statham, ktorého doplnia Sylvester Stallone, 50 Cent, Randy Couture, Iko Uwais, Tony Jaa či Andy Garcia.

K tvrdým chlapom sa pridala aj Megan Fox, ktorá si zahrá milenku Stathamovej postavy a vo filme predvedú niekoľko vzrušujúcich scén v posteli. O réžiu sa postaral Scott Waugh (Hidden Strike s Jackie Chanom a Johnom Cenou, Act of Valor či Need for Speed).