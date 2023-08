Okradol ho sponzor, po Štvanici chcel skončiť. Mikulášek je späť, takto sa pustil do Kokyho

V├íclav ÔÇ×Baba JagaÔÇť Mikul├í┼íek sa ani tentoraz nekrotil.

V 35 rokoch polo┼żil rukavice do stredu klietky.┬áPo ne┼í┼ąastnom dueli s Olehom Magnorom na ┼átvanici v┼íetko nasved─Źovalo tomu, ┼że ve─żk├Ż ┼íoumen sa pober├í do ┼íportov├ęho d├┤chodku. ÔÇ×U┼ż ke─Ć som nastupoval do z├ípasu s Magnorom, ┼íiel som do┼ł bez motiv├ície, bez t├şmu a so s├║dom, ktor├Ż na m┼ła ─Źakal asi tri dni po z├ípase. ┼átrn├ís┼ą dn├ş pred z├ípasom ma navy┼íe okradol sponzor a mal som 140 kor├║n. Hovoril som si v┼íak, ─Źo v┼íetko som preto u┼ż urobil a ┼że sa takto na to nevyj**em ako ku**a,ÔÇť┬áobjasnil┬áV├íclav Mikul├í┼íek udalosti posledn├Żch t├Ż┼żd┼łov.

Dnes je v┼íetko inak. Kontroverzn├Ż z├ípasn├şk sa vracia do klietky. U┼ż 2. septembra sa na turnaji FABRIQ 3 stretne s┬áR├│bertom Kokym.┬áPre┬áKokyho p├┤jde pod pravidlami MMA o premi├ęru medzi profesion├ílmi. Vo sf├ęre bojov├Żch ┼íportov v┼íak┬ánejde o ┼żiadne nezn├íme meno. Za sebou u┼ż m├í tri duely pod pravidlami Bare-Knuckle, teda box bez rukav├şc. V titulovom s├║boji ho dok├ízal skoli┼ą iba Tom├í┼í ÔÇ×BoloÔÇť Meli┼í, jeden z premo┼żite─żov┬áMikul├í┼íka.

Cel├Ż prenos bude┼í m├┤c┼ą┬ásledova┼ą na Oktagon.tv, no ak chce┼í plnohodnotn├Ż z├í┼żitok, pr├ş─Ć do Trnavy.┬áL├şstky na z├ípas k├║pi┼í v┬ásieti Ticketportal. Ich cena sa za─Ź├şna na 15 ÔéČ. Za 59 ÔéČ m├┤┼że┼í ma┼ą VIP SILVER┬ávstupenku na plochu do predn├Żch radov pri klietke, za necel├Żch 100 ÔéČ exkluz├şvne miesta v druhom rade pri klietke. Ak chce┼í sedie┼ą priamo pod klietkou v prvom rade, daj si do ko┼í├şka l├şstok VIP PLATINUM za 149 ÔéČ. S├║─Źas┼ąou VIP l├şstkov je ponuka n├ípojov a ob─Źerstvenie vo VIP z├│ne.┬á

Pred samotn├Żm z├ípasom sa ├║─Źastn├şci stretli aj na tzv. Face-off, diskusii. Po─Źas nej nech├Żbali ani staredowny ─Źi ostr├ę v├Żmeny n├ízorov.┬áCel├║ diskusiu viedol Robert Kme┼ąo spolu s majite─żmi organiz├ície Attilom V├ęghom a Patrikom ÔÇ×RytmusomÔÇť Vrbovsk├Żm.

Z bojovn├şkov sa na diskusii z├║─Źastnili dvojice Luk├í┼í ÔÇ×TongpoÔÇť Eli├í┼í ÔÇô Martin Mucha, Denis Gond┼żala ÔÇô Tibor Bal├ízs, Matej ┼áurin ÔÇô Adam Horv├íth a v neposlednom rade u┼ż vy┼í┼íie spom├şnan├ę duo V├íclav ÔÇ×Baba JagaÔÇť Mikul├í┼íek ÔÇô R├│bert Koky.┬á

Mikulášek vs. Koky

Ve─żk├Ż ┼íoumen zn├ímy najm├Ą zo sc├ęny OKTAGON MMA pr├ştomn├Żch prekvapil tvrden├şm, ┼że svojho s├║pera, vych├Żren├ęho postoj├íra, nepl├ínuje v boji hodi┼ą na zem.┬áÔÇ×Ke─Ć sa mi postav├ş do stredu klietky, neuhne ani na krok a bude sa chcie┼ą so mnou tri kol├í bi┼ą, ja tam tie tri kol├í budem st├í┼ą a bi┼ą sa s n├şm. Viem, ┼że som na tom lep┼íie, a na zemi m├ím viac sk├║senost├ş,ÔÇť povedal V├íclav Mikul├í┼íek.

Kokyho reakcia na seba nenechala dlho ─Źaka┼ą: ÔÇ×Sk├║senost├ş m├┤┼że┼í ma┼ą viac, ale to ti pom├┤c┼ą nemus├ş,ÔÇť┬áokam┼żite oponoval.┬áNa slov├í Mikul├í┼íka o┬áchv├ş─żku reagoval Rytmus s ot├ízkou, ─Źi by rad┼íej nechcel bojova┼ą rozumne a ├şs┼ą si za v├ş┼ąazstvom.┬á

ÔÇ×Ja chcem vyhr├íva┼ą a aj rozumne, ale ja som nikdy nebol rozumn├Ż z├ípasn├şk. Povedz mi jeden z├ípas, v ktorom som bol rozumn├Ż. Ja tak r├íd z├ípas├şm, ─Ź├şm v├Ą─Ź┼í├ş chaos, tak t├Żm v├Ą─Ź┼íia sranda. Aj ke─Ć by mi to nie─Źo vzalo, tak to je. ─îo to zmen├ş? Jeden mus├ş v┼żdy prehra┼ą,ÔÇť┬ápovedal 35-ro─Źn├Ż bojovn├şk.

Po chv├şli nasledovala ─Ćal┼íia ostr├í v├Żmena n├ízorov.┬áÔÇ×Ku**a, ke─Ć u┼ż pre to to─żko driem, to─żko som obetoval, nebudem tu vyplak├íva┼ą pred nik├Żm. Ka┼żd├Ż m├íme smutn├Ż pr├şbeh, ale nenech├ím si t├║ ┼íancu len tak utiec┼ą,ÔÇť povedal Koky. Na tieto slov├í okam┼żite zareagoval jeho s├║per: ÔÇ×To nie si len ty. V┼íetci nie─Źo obetuj├║. Ty hovor├ş┼í, ako keby si len ty obetoval. V┼íetci drieme rovnako... Ak tu chce┼í sedie┼ą alebo by┼ą niekde inde, v┼żdy do toho mus├ş┼í da┼ą v┼íetko, aby sa ti nie─Źo vr├ítilo,ÔÇť povedal Baba Jaga.┬áÔÇ×─Äakujem za lekciu, ktor├║ som vedel,ÔÇť odvetil u┼ítipa─Źne Koky.