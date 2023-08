Vybrali sme 5 najlepších celebritných klenotníkov, na ktorých šperky za tisíce eur sa oplatí šetriť

Túžiš po šperkoch ako z rapových videoklipov? Pozorne čítaj ďalej.

Šperky sú najlepším módnym doplnkom, rovnako pre mužov aj ženy. Väčšina z nás vlastní aspoň niekoľko žiarivých kusov, a to či už z dielní renomovaných značiek alebo cenovo dostupných alternatív. Ak hľadáš niečo skutočne výnimočné pre seba alebo svoju blízku osobu, pri vyššom rozpočte dokonca vyrobené na mieru, potom sú ideálnou voľbou klenotníci, ktorí patria medzi elitu vo svojom obore.

Premýšľal/-a si niekedy nad tým, kto vytvoril ikonické šperky pre Pharrella Williamsa, Kanyeho Westa, Kim Kardashian či futbalové a basketbalové hviezdy? Nižšie nájdeš zoznam najlepších celebritných klenotníkov, na ktorých prácu za tisíce eur sa oplatí šetriť, a to kľudne aj dlhší čas.

Ich umelecké diela nie sú výsledkom veľkovýroby, ale skôr výsledkom zložitého remeselného spracovania a inovácií, ktoré pilovali roky. Ak si zvedavý/-á na talent, ktorý stojí za šperkami tvojho obľúbeného rapera, pokračuj v čítaní.

P.S. Krásne a kvalitné šperky zo zlata a z diamantov nájdeš aj v ponuke spoločností ako sú Cartier, Tiffany & Co., Repossi, Chopard, Pomellato, Van Cleef & Arpels alebo Bvlgari. Ide však o odlišnú kategóriu, o ktorej si povieme nabudúce.

Greg Yuna

Greg Yuna patrí medzi najväčšie klenotnícke hviezdy v posledných rokoch, a to vďaka unikátnej precíznej práci aj veľmi vrúcnymi kontaktmi medzi známymi rapermi a umelcami.

Rodák z Queensu v New Yorku nie je žiadnym nováčikom a dlhé roky rozvíjal svoje zručnosti v rodinnom podniku, z ktorého odišiel v roku 2017, aby založil spoločnosť Chapter II. Svoj prvý vlastný obchod otvoril v prestížnej newyorskej Diamantovej štvrti, ale šperky s jeho rukopisom sú v predaji aj online cez Kith alebo MR PORTER.

Zdroj: Greg Yuna

Yuna je známy pre svoj mimoriadny zmysel pre detail, jedinečný dizajn, talent pre marketing a nákazlivú charizmu, ktorá z neho rýchlo urobila obľúbenca bonitných klientov.

Mr. Flawless ako znie prezývka tohto šikovného klenotníka s koreňmi v centrálnej Ázii spolupracoval s mnohými uznávanými značkami a rovnako s celebritami, ako sú Drake, J. Balvin, Floyd Mayweather, Victor Cruz, Rihanna, Madonna a ďalší. Okrem vlastnej práce bol Yuna v roku 2019 aj poradcom pre výber šperkov vo filme Uncut Gems, v ktorom zažiarili Adam Sandler a Julia Fox.

Čo sa týka cien za prácu s rukopisom Grega Yunu, ide o individuálne preferencie klientov. Napríklad, retiazku zo 14-karátového zlata s figaro vzorom a hrúbkou 1,9 milimetrov kúpiš za približne 350 eur, ale na mieru vyrobený zlatý prívesok s custom motívom zahalený do drahých kameňov stojí radovo v tisícoch eur.

Raper Fabolous ovešaný luxusnými šperkami od Grega Yunu. Zdroj: Greg Yuna

Ben Baller

Ben Baller je meno, ktoré pozná každý fanúšik rapu, keďže šperky spod rúk tohto americko-kórejského klenotníka má vo svojej zbierke široké spektrum celebrít vrátane Tylera, The Creatora, Elona Muska, Lil Uzi Verta, A$AP Rockyho či Kim Kardashian.

Päťdesiatročný rodák z Los Angeles počas svojej takmer dvadsaťročnej kariéry navrhol stovky retiazok, príveskov, náramkov a podobne, pre ktoré sú charakteristické motívy prepracované do najmenších detailov, prvotriedne drahokamy a zlato v najvyššej kvalite.

Zdroj: IF & Co.

Zaujímavosťou je, že Baller (občianským menom Yang, pozn. redakcie) zbohatol na predaji svojej zbierky tenisiek v hodnote takmer troch miliónov dolárov, ktoré následne použil na založenie vlastnej klenotníckej spoločnosti IF & Co. v roku 2005. Značku budoval od základov spoločne so strýkom a bratrancom, ktorí mali skúsenosti s výrobou šperkov, zatiaľ čo Baller navštevoval večerné kurzy, aby získal potrebné zručnosti.

Roky tvrdej práce stáli za to, keďže meno Ben Baller sa v súčasnosti skloňuje medzi rapovou a šoubiznisovou smotánkou takmer rovnako často ako názov spoločnosti Audemars Piguet, a to oprávnene. Skontroluj ponuku v online obchode IF & Co. a rýchlo pochopíš prečo.

Čo hovoríš na jedinečný prívesok pre Tylera, The Creatora, ktorý si interpret nechal vyrobiť pri príležitosti vydania albumu IGOR?