Dve slovenské jedlá bodovali v známom gurmánskom rebríčku. Jedno z nich sa dostalo do top päťky

V rebríčku najlepších pokrmov so zeleninou sa umiestnili dva slovenské jedlá. Na prvom mieste je neapolská pizza.

Známy gurmánsky web Taste Atlas, ktorý pravidelne hodnotí jedlá z celého sveta, zverejnil rebríček najlepších pokrmov so zeleninou. Ako v predošlých rebríčkoch, aj tentoraz sa doň prebojovali známe pochúťky zo Slovenska – a to priamo do top päťky.

V rebríčku 100 jedál sa na štvrtom mieste umiestnili milované zemiakové placky. „Tieto rustikálne chrumkavé zemiakové placky patria k tradičnej slovenskej kuchyni,“ píše portál. „Pripravujú sa z hustého cesta zo strúhaných zemiakov, z vajec, múky a rôznych korenín. Opekajú sa krátko do zlatohneda a zvyčajne sa podávajú ako hlavný chod k rôznym mliečnym výrobkom alebo ako príloha k výdatným slovenským jedlám.“

Zemiakové placky. Zdroj: Wikipedia Commons/@Maciarka

Na 63. mieste sa prekvapivo prebojovalo aj naše národné jedlo – bryndzové halušky. Portál Taste Atlas píše, že halušky sú „neuveriteľne jemný druh zemiakových knedličiek, ktoré sa zvyčajne spájajú so Slovenskom a s Českom“. Pripomína, že podobné halušky jedia ľudia v mnohých krajinách strednej a východnej Európy, pričom najznámejšie sú vraj husté nemecké spätzle.

„Väčšinou sa podávajú k tradičným mäsitým jedlám, no najznámejšia kombinácia, známa ako bryndzové halušky, pozostáva z halušiek, zo slaného ovčieho syra a z opraženej slaniny,“ dodáva portál.

Česi majú v rebríčku polievku

Prvé miesto rebríčka patrí talianskej klasike – neapolskej pizze. Pripravuje sa v dvoch variáciách – marinara, základná neapolská pizza preliata paradajkovou omáčkou s príchuťou cesnaku a oregana, a margherita obložená paradajkami, mozzarellou a listami čerstvej bazalky.

Zdroj: Unsplash/amirali mirhashemian

V najlepšej desiatke sa umiestnil aj indický cesnakový chlieb naan, jemný švajčiarsky orieškový syr raclette či španielske predjedlo gambas al ajillo z kreviet, ktoré sa restujú na panvici s mletým cesnakom, citrónovou šťavou, paprikou a olivovým olejom.

Miesto v rebríčku si vyslúžila aj Česká republika a jej cesnačka, ktorá sa umiestnila na 42. mieste.

Tento rok sa v rebríčkoch Taste Atlas umiestnila aj kapustnica, ktorá získala 26. priečku medzi najlepšími polievkami sveta. Ocitli sme sa však aj v zozname najnechutnejších jedál sveta, kde si hanbu vyslúžili liptovská saláma a ryžový nákyp.