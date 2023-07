RECENZIA: They Cloned Tyrone

Ako hodnotíme novinku s Jamiem Foxxom na Netflixe?

Medzi najsledovanejšími filmami na Netflixe je momentálne aj sci-fi triler They Cloned Tyrone. Aby sme ti uľahčili rozhodovanie, či si novinku pozrieť alebo nie, pozreli sme sa na ňu trocha bližšie v recenzii.



Jednu z hlavných úloh si zahral aj 55-ročný americký herec Jamie Foxx. Ten sa po ťažkých zdravotných problémoch vracia naplno k nakrúcaniu, čo nás rozhodne teší. Túto snímku o tajomnom sprisahaní nakrútil scenárista Juel Taylor (Creed II, Space Jam: A New Legacy), pričom ide o jeho celovečerný režijný debut.





Návrat k blaxploitation

Filmár sa viditeľne inšpiroval subžánrom „blaxploitation“ populárnym v 70. rokoch (filmy od afroamerických tvorcov, obsadené prevažne afroamerickými hercami, nakrútené najmä pre afroamerické publikum, pozn. redaktora).

Taylor príbeh filmu zasadil do fiktívnej štvrti plnej Afroameričanov s názvom The Glen a ústrednú trojicu postáv tvorí drogový díler Fontaine (John Boyega), pasák Slick Charles (Jamie Foxx) a prostitútka Yo-Yo (Teyonah Parris).



Po spleti záhadných udalostí odhalia, že vo štvrti prebieha v prísnom utajení zvláštny a nebezpečný vedecký experiment na Afroameričanoch. Ten zahŕňa aj vytváranie klonov. Nikto nevie, koľko ich je a prečo existujú. Trojica sa tak rozhodne vybrať na misiu a zistiť, ako celý proces funguje. Čoskoro však zisťuje, že sami to nezvládnu a sú odkázaní na pomoc.