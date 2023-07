SZIGET: Pozri si, prečo ísť tento rok na festival. S týmto nadupaným line-upom nebudeš vedieť, koho si vypočuť skôr

Pripravili sme pre teba preh─żad najv├Ą─Ź┼í├şch mien. Tieto koncerty si nenechaj ujs┼ą.

Jeden z najzn├ímej┼í├şch eur├│pskych festivalov Sziget je u┼ż za rohom. V predo┼ílom ─Źl├ínku sme pre teba pripravili preh─żad u┼żito─Źn├Żch inform├íci├ş, ktor├ę sa ti z├şdu, ak zva┼żuje┼í n├ív┼ítevu Ostrova slobody. Tentoraz m├íme pre teba 12 d├┤vodov, ktor├ę ti m├┤┼żu u─żah─Źi┼ą rozhodovanie, ak e┼íte st├íle v├íha┼í. Aby sme ti u┼íetrili googlenie, m├íme pre teba line-up headlinerov zoraden├Ż pod─ża festivalov├Żch dn├ş a ─Źasov.

Tohtoro─Źn├Ż Sziget bude od 10. do 15. augusta. Cena jednod┼łov├ęho l├şstka sa za─Ź├şna od 95 eur, trojd┼łov├║ vstupenku m├í┼í za 270 eur a ┼íes┼ą dn├ş ┼ąa vyjde na 379 eur. V├Żhodou viacd┼łov├Żch vstupeniek nie je len lep┼íia┬ácena, s t├Żmito l├şstkami m├í┼í┬áz├íkladn├Ż kemp zadarmo.┬á

Sam Fender

štvrtok 10. augusta o 19.15 h na Main Stagei

Sam otvor├ş ┼ín├║ru headlinerov na Szigete. Na festivalovej sc├ęne je e┼íte nov├í─Źik, headlinerom bol po prv├Ż┬áraz po─Źas minul├ęho leta. Srdcia fan├║┼íikov si z├şskal r├Żchlo, ned├ívno vypredal 45-tis├şc l├şstkov na koncerte v Lond├Żne a ─Ćal┼í├şch 110-tis├şc ─żud├ş ─Źak├í na jeho vyst├║penie v meste Newcastle. Na hudobnej sc├ęne debutoval v roku 2019 s albumom┬áHypersonic Missiles. Predstavil sa ako talentovan├Ż skladate─ż, ktor├ęho vystihuje ├║dern├í hra na gitare pln├í euf├│rie.┬á

Florence + The Machine

štvrtok 10. augusta o 21.15 h na Main Stagei

Florence Welch je so svojou kapelou Florence + The Machine st├ílicou medzi headlinermi hudobn├Żch festivalov. Kapela za to v─Ća─Ź├ş svojmu albumu How Big, How Blue, How Beautiful┬áz roku 2015, ktor├Ż vy┼íiel ┼íes┼ą rokov po┬ájej debute. Tento album prevalcoval hitpar├ídy v Amerike a vo Ve─żkej Brit├ínii a dostal kapelu na hlavn├ę p├│dium festivalu Glastonburry.

Yungblud

piatok 11. augusta o 19.15 h na Main Stagei

Yungblud patr├ş medzi ┼żiariv├ę hviezdy s├║─Źasnej hudobnej┬ásc├ęny. Do povedomia verejnosti sa od svojho debutu v roku 2017 dostal pomerne r├Żchlo. Minul├Ż rok vydal svoj tret├ş ┼ít├║diov├Ż album, ktor├Ż pomenoval po sebe. T├íto nahr├ívka ho ├║dajne definuje a serv├şruje jeho du┼íu na tanieri.┬áJeho tvorba by sa dala ist├Żm sp├┤sobom pomenova┼ą ako ÔÇ×typicky britsk├íÔÇť ÔÇô za pozit├şvnou mel├│diou skr├Żva┬átemnej┼í├ş text. Priekopn├şkmi tohto ┼ít├Żlu boli aj jeho osobn├ş hrdninovia ako Joy Divison alebo The Cure.┬á

Imagine Dragons

piatok 11. augusta o 21.15 h na Main Stagei

Imagine Dragon moment├ílne so svoj├şm turn├ę valcuj├║ Eur├│pu a nevynechaj├║ ani Sziget. Ak nepatr├ş┼í medzi najv├Ą─Ź┼í├şch fan├║┼íikov tejto kapely, na mel├│diu ich megahitu Radioactive si pravdepodobne dok├í┼że┼í bez probl├ęmov spomen├║┼ą. T├íto pop-rockov├í kapela dobre vie, ─Źo na ─żud├ş funguje, a preto dok├í┼że tvori┼ą jeden hit za druh├Żm.

Niall Horan

sobota 12. augusta o 19.30 h na Main Stagei

Niall bol s├║─Źas┼ąou u┼ż legend├írnej chlap─Źenskej kapely One Direction. Po rozpade kapely uprostred turn├ę v roku 2015 sa ka┼żd├Ż z ─Źlenov vydal vlastnou cestou. Nasleduj├║ci rok vydal Niall svoj debutov├Ż singel This Town┬áa dostal sa na vrchn├ę prie─Źky hitpar├íd. Vern├Ż nezostal One Direction ani ┼ż├ínrovo, jeho hudba je zmesou soft rocku a pop rocku a n├íznakmi┬ácountry a folku.

David Guetta

sobota 12. augusta o 21.15 h na Main Stagei

Legenda svojho ┼ż├ínru je na sc├ęne u┼ż od 80. rokov a sobotn├Ż ve─Źer na Szigete premen├ş na jednu ve─żk├║ EDM p├írty. David Guetta patr├ş medzi naj├║spe┼ínej┼í├şch DJ-ov sveta a pomohol dosta┼ą tento ┼ż├íner e┼íte viac do mainstreamu. Ka┼żd├Ż mesiac dosiahne na Spotify takmer 75 mili├│nov streamov. V reb├ş─Źku TOP 100 DJ-ov obsadil prv├ę miesto hne─Ć trikr├ít ÔÇô v roku 2011, 2020, 2021.

Mumford & Sons

nede─ża 13. augusta o 21.15 h na Main Stagei

Mumford & Sons je jedna z naj├║spe┼ínej┼í├şch folk-rockov├Żch kapiel s├║─Źasnosti. Na ich tvorbe je zauj├şmav├ę, ┼że s├║ ovplyvnen├ş aj klasickou literat├║rou. V textoch m├┤┼że┼í po─Źu┼ą odkazy na diela Wiliama Shakespeara alebo Johna Steinbecka.

Diplo 

nede─ża 13. augusta 02.00 h┬áv Samsung Party Arene┬á

Po koncerte na hlavnom p├│diu sa nezabudni zastavi┼ą na EDM p├írty v podan├ş Dipla. Tento DJ m├í na svojom konte spolupr├íce s najv├Ą─Ź┼í├şmi menami v hudobnom priemysle, ako napr├şklad Beyonc├ę, The Weeknd ─Źi Madonna. Na ceny Grammy bol nominovan├Ż a┼ż jeden├ís┼ąkr├ít. Je z├írove┼ł s├║─Źas┼ąou ikonick├ęho zoskupenia Major Lazer.

Lorde

pondelok 14. augusta o 19.15 h na Main Stagei

Lorde v roku 2013 predstavila megahit Royals, ktor├Ż m├┤┼że┼í po─Źu┼ą v soundtrackoch filmov a seri├ílov e┼íte aj dnes. V─Ćaka tejto piesni debutovala na p├│diu ocenen├ş Grammy a odniesla si domov so┼íku za piese┼ł roka. Z talentovanej vtedy 16-ro─Źnej t├şned┼żerky sa r├Żchlo stal celosvetov├Ż fenom├ęn.

Macklemore

pondelok 14. augusta o 21.15 h na Main Stagei

Macklemore predned├ívnom vydal piese┼ł┬áNext Year, ktor├║ produkoval s Ryanom Lewisom. V minulosti ikonick├ę duo sa vr├ítilo k spolo─Źnej spolupr├íci po p├Ą┼ąro─Źnej prest├ívke. Ur─Źite si spomenie┼í na ich album The Heist z roku 2012, ktor├Ż ich presl├ívil hitmi ako CanÔÇÖt Hold Us alebo Thrift Shop, ktor├Ż sa stal diamantov├Żm. Macklemore bol ├║spe┼ín├Żm aj na s├│lovej dr├íhe, jeho album GEMMINI sa dostal na prv├ę prie─Źky hitpar├íd.

Girl in red

utorok 15. augusta o 19.30 h na Main Stagei

Marie alebo Girl in red sa stala pop-rockovou senz├íciou, ke─Ć v roku 2018 vydala svoju prelomov├║ piese┼ł I┬áwanna be your girlfriend. V─Ćaka svojim poetick├Żm a romantick├Żm textom si z├şskala srdcia fan├║┼íikov po celom svete. Tieto texty sp├íja s podmaniv├Żmi t├│nmi, ktor├ę sama produkuje.

Billie Eilish

utorok 15. augusta o 21.15 h na Main Stagei

Billie je talentovan├í text├írka a jedna z naj├║spe┼ínej┼í├şch ┼żien svojej gener├ície. Do povedomia verejnosti sa dostala najm├Ą v─Ćaka hitu Bad guy. Minul├Ż rok vydala o─Źak├ívan├Ż album Happier Than Ever a obsadila prv├ę prie─Źky hitpar├íd v Amerike, vo Ve─żkej Brit├ínii a v ─Ćal┼í├şch 17 krajin├ích sveta. Na albume spolupracovala aj s bratom, zn├ímym hudobn├şkom FINNEAS-om. Tento rok bola tie┼ż headlinerkou najzn├ímej┼í├şch svetov├Żch festivalov ako Glastonburry a Coachella. Zoznam jej ├║spechov sa nekon─Ź├ş. Billie je┬áz├írove┼ł najmlad┼íou umelky┼łou, ktor├í mala mo┼żnos┼ą zlo┼żi┼ą piese┼ł pre ÔÇ×bondovkuÔÇť. Za rovnomenn├Ż hit k filmu No Time To Die z├şskala t├║to jar aj Oscara.