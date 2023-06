Speváčke Pink počas koncertu na pódiu pristálo vrecko s práškom. Bol to popol matky jej fanúšika

Takýto darček speváčka určite nečakala.

Pink sa na svojom koncerte v Londýne stala obeťou zvláštnej situácie. Fanúšik jej na pódium hodil vrecko, v ktorom bol popol jeho mŕtvej matky. Americká speváčka sa počas spievania zastavila, nechápavo sa rozhliadala do publika a prihovorila sa fanúšikovi. „Vôbec neviem, ako sa mám teraz vlastne cítiť. Toto je tvoja mama?“ povedala do mikrofónu a opatrne odložila vrecko na okraj pódia.

Pink vystupovala v rámci festivalu British Summer Time. Nečakaný „darček“ pristál na pódiu počas toho, ako spievala svoj hit „Just Like A Pill“. „Trošku ma znepokojuje, že sa niekto prepašoval na koncert s vreckom, ktoré bolo plné prášku,“ komentuje incident fanúšička na Twitteri. „Prečo ľudia vôbec hádžu veci na pódium? Začína to byť horšie, speváci si budú musieť postaviť ochranný štít,“ dodávajú ľudia na Tiktoku. „Možno bola jeho mama obrovskou fanúšičkou Pink. Ale aj tak, je to divné,“ pridáva sa ďalšia.

Počas posledných týždňov sa s neprimeraným správaním fanúšika stretla aj speváčka Bebe Rexha. Do tváre jej počas koncertu hodil niekto mobilný telefón. Hostia koncertov sa asi snažia predbiehať, koho „darček“ bude viac bizarnejší. Našťastie Pink neutrpela žiadne zranenie, jej kolegyňa skončila v nemocnici s rozťatým obočím.