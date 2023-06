VIDEO: Turista vyryl frajerkino meno do najznámejšej pamiatky v Ríme. Na pokutu by priemerný Slovák šetril roky

Vandala natočili priamo pri čine.

Neznámy mladý muž v Ríme vyrýval kľúčmi do múrov Kolosea meno Hayley. Niektorí používatelia na Reddite napísali, že ide údajne o meno jeho partnerky.

Keď ho okoloidúci turista začal natáčať a spýtal sa, či to myslí vážne, nezodpovedný vandal sa iba pousmial a pokračoval vo svojej činnosti, uvádza Metro. V prípade, že by muža chytila miestna polícia, hrozil by mu rok väzenia či pokuta do 16 000 libier (18 628 eur).

Archeológ z Ríma Darius Arya si myslí, že vysoké pokuty pre vandalov sú dostatočne odstrašujúce. Napriek tomu sa však vždy nájde niekto, kto riskuje mastné penále.

Podobný prípad sa stal v roku 2014, keď 42-ročný Rus vyryl do múrov historickej budovy písmeno K. Turista musel vtedy zaplatiť 15 800 libier (18 396 eur). K vandalizmu sa v Ríme v roku 2020 uchýlil aj muž z Írska, ktorý do Kolosea vyrýval svoje iniciály.