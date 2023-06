Vážna nehoda pri nakrúcaní filmu Gladiátor 2: Šesť členov štábu má popáleniny, niektorí sú v nemocnici

Šesť členov filmového štábu sa údajne zranilo pri kaskadérskom kúsku a museli ich ošetriť. Vraj ide o popáleniny.

Podľa informácií portálu Variety k nehode došlo 7. júna v Maroku. „Počas natáčania pokračovania Gladiátora sa stala nehoda, pri ktorej niekoľko kaskadérov a členov štábu utrpelo zranenia neohrozujúce život,“ uviedol hovorca Paramount Pictures.

„Tímy kompletnej lekárskej služby boli na mieste schopné konať veľmi rýchlo, takže zraneným poskytli okamžitú pomoc. Všetci sú v stabilizovanom stave a pokračujú v liečbe,“ dodal. Zo šiestich zranených museli štyria zostať v nemocnici.

Detailné informácie zatiaľ nie sú známe. Nehoda sa stala na konci natáčacieho dňa, no nemala by ohroziť hlavné hviezdy pokračovania legendárneho filmu. Web New York Post uviedol, že herci ako Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington aj Connie Nielsen sú v poriadku. Filmári preto pokračujú v natáčaní ďalej.

Zmiešané emócie

Pôvodná snímka získala päť Oscarov a v hlavných úlohách účinkovali Russell Crowe a Joaquin Phoenix. Russell Crowe sa však vyjadril, že z pokračovania nie je úplne nadšený.

„Trošku žiarlim. Vtedy to bola pre mňa veľká životná skúsenosť a takisto som bol omnoho mladší. Gladiátor je film, ktorý doslova zmenil môj život, to, ako ma ľudia vnímali a kam som sa kariérne posunul,“ uviedol v rozhovore pre Collider.

Film režírovaný Ridleym Scottom by mal prísť do kín v Spojených štátoch 22. novembra 2024.