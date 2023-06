Vin Diesel a Dwayne Johnson sa udobrili. Hobbs sa vráti v novom filme, no jeden z nich údajne žiarli na Jasona Momou

Vin Diesel, Dwayne Johnson a Jason Momoa sú v najnovšej telenovele menom Rýchlo a zbesilo.

Zdá sa, že hollywoodska telenovela menom Vin Diesel vs. Dwayne Johnson sa konečne skončila. Len niekoľko mesiacov po tom, čo The Rock skončil ako Black Adam v DC, sa vrátil do série Rýchlo a zbesilo. Po dlhých hádkach a nadávkach, ktoré padli medzi obomi hercami, sa už nazývajú „bratmi“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dwayne Johnson (@therock)

Dwayne Johnson to oznámil vo videu, v ktorom spomenul aj to, že Hobbsa najbližšie diváci uvidia v samostatnom filme pre jeho postavu, v ktorom sa postaví Dantemu (Jason Momoa) z Rýchlo a zbesilo 10.

Dwayne sa do série vrátil v potitulkovej scéne posledného filmu. Podľa magazínu The Hollywood Reporter nepôjde o Hobbs & Shaw 2 ani Rýchlo a zbesilo 11. Skôr ide o Rýchlo a zbesilo 10,5. Vin Diesel pred niekoľkými dňami navyše potvrdil, že sa séria skončí až po 12. časti, takže divákov čakajú ešte minimálne tri filmy (a následne množstvo spin-offov).

Zdroj: Universal

Zdá sa, že sa v samostatnom filme bude biť Hobbs s Dantem. Pomôžu mu pri tom aj ďalšie postavy z „rodiny“ Rýchlo a zbesilo, no Vin Diesel a jeho Dom by vo filme mali chýbať. Ďalšie informácie tvorcovia snímky neprezradili. Scenár napíše Chris Morgan, ktorý napísal 6 častí zo série, no vynechal Rýchlo a zbesilo 9 a 10, čo sa negatívne odzrkadlilo na kvalitách snímok.

Ťažko povedať, prečo sa tak stane, keďže sa s Dwayneom udobrili. Možno za to môže jeho vzťah s Jasonom Momoom. Server RadarOnline prišiel s exkluzívnou informáciou o tom, že herci si príliš nesadli. Respektíve, Vin Diesel nemá veľmi rád Momou, pretože ho chválili všade po svete, a má pocit, že mu s jeho rolou Danteho v Rýchlo a zbesilo 10 vzal vietor z plachiet a zatienil ho. Tieto informácie však ber s rezervou, keďže ich nepotvrdil nikto relevantný.